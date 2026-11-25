El veredicto en el juicio contra Felícitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, se conocerá el próximo 21 de diciembre, según confirmaron este miércoles durante la segunda jornada de alegatos.

Al término de la audiencia, la acusada se refirió al proceso judicial, volvió a pedir disculpas a la familia de Walter Armand y habló del impacto que tuvo en su entorno la repercusión pública del caso.

“Soy Felicitas, no soy La Toretto. Eso es un personaje que se inventó de mí. Quiero pedir nuevamente disculpas a la familia. Es verdad que no lo hicimos como correspondía”, expresó. En ese sentido, reconoció que la abogada de la familia, Vivas, les había señalado esa situación en su momento.

También describió las consecuencias que tuvo la exposición mediática para sus familiares: “Es algo nuevo, fuerte, el acoso mediático. Mamá tuvo que cerrar el local y mis hermanas dejaron la facultad. Me decían que me iban a encontrar, que me escondiera bien. Fue un sufrimiento enorme”.

“Soy consciente de que hay una víctima y le pido mil disculpas a la familia de Walter. Realmente me hubiese gustado estar más cerca de ellos, pero uno no sabe cómo actuar frente al dolor”, agregó.

Por último, agradeció el acompañamiento de sus familiares y amigos durante el proceso y destacó el trato que recibió de ellos.

Por su parte, Valentina Velázquez, la amiga de Alvite que también llegó a juicio, ratificó la postura de su defensa y negó que hayan participado de una picada. “Quería ratificar que no hubo una picada y que todo lo que se impuso para nosotros es que quisieron implantar un personaje para Felícitas. No hubo picada”, sostuvo.

Los alegatos de las defensas

La segunda jornada de alegatos estuvo marcada por los planteos de las defensas. Los abogados de Alvite solicitaron que el hecho sea encuadrado como un homicidio culposo simple y reclamaron la aplicación de la pena mínima, mientras que la defensa de Velázquez pidió su absolución.

El planteo de los representantes de Alvite busca apartar la acusación de homicidio simple con dolo eventual, sostenida por la Fiscalía y los abogados de la familia Armand, que solicitaron penas de 10 y 11 años de prisión, respectivamente.

En tanto, la defensa de Velázquez sostuvo que no se acreditó la existencia de una picada ni de maniobras de velocidad.