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Un hombre cayó tras un operativo en una metalera de La Plata por robos de medidores

Por Redacción

Un hombre de 53 años, terminó aprehendido en las últimas horas tras un operativo policial en un local de compra y venta de metales. La intervención de las autoridades se originó a raíz de una seguidilla de sustracciones de medidores e insumos de gas ocurridas entre el 18 y el 22 de agosto en un barrio de la Región.

Las pesquisas comenzaron a partir de diversas denuncias vecinales. Gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los agentes lograron seguir el rastro de uno de los implicados en los ilícitos. El seguimiento de las imágenes expuso que el sospechoso trasladaba los materiales hacia un establecimiento ubicado en la intersección de la avenidas 120 y 526.

Con estos datos precisos, los efectivos se dirigieron al comercio para ejecutar una inspección amparada en la Ley 13.564, la normativa encargada de regular la actividad vinculada a los metales no ferrosos. En el interior del predio, las fuerzas de seguridad incautaron seis reguladores de gas y catorce válvulas de presión. De acuerdo con los voceros de la pesquisa, estos componentes resultan totalmente compatibles con los artículos buscados.

Ante el hallazgo del material en infracción, los uniformados procedieron al secuestro de todas las piezas y concretaron la detención del implicado, quien fue derivado de inmediato a la sede de la Comisaría Sexta. El avance de la causa penal quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 del Departamento Judicial de La Plata, bajo las directivas de la fiscal Betina Lacki.

 
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