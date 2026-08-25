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Max Higgins, el empresario que quiso construir un Disney en Argentina, fue hallado sin vida en Merlo

Por Redacción

Max Higgins, un excéntrico empresario jamaiquino que alguna vez prometió construir el primer parque temático de Disney en Latinoamérica, y más precisamente en la Argentina, fue hallado sin vida este martes en la localidad de Libertad, partido de Merlo, al oeste del conurbano.

El cuerpo de Higgins, de 55 años, fue descubierto por un chofer de colectivo y, según el testimonio del testigo, el hombre solía frecuentar la zona, aunque estaba en situación de calle.

Si bien los equipos de emergencia confirmaron que no había rasgos de violencia y que habría fallecido por causas naturales, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Número 3 del departamento judicial de Morón inició una causa por "averiguación de causales de muerte" y ordenó la realización de la autopsia.

Durante los últimos veinte días, Higgins deambulaba por las calles de Libertad, aunque también frecuentaba la zona de Retiro y la Recova de la avenida Paseo Colón, en la Ciudad de Buenos Aires, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El jamaiquino irrumpió en 2007, cuando anunció que había comprado más de cien hectáreas en San Pedro, al noreste de la provincia de Buenos Aires, para instalar allí un parque temático de Disney, que iba a convertirse en el primero de la franquicia en América Latina.

Además, montó sus oficinas en Puerto Madero, usaba un auto deportivo de alta gama y vivía rodeado de lujos extremos. También organizó otros eventos deportivos, rodeándose de grandes figuras como Diego Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.

Sin embargo, poco después fue demandado por Disney y Warner, acusado de estafa y de emitir cheques sin fondos, además de tener un pasado vinculado a distintos delitos en el exterior. Los últimos años de su vida transcurrieron en una situación de extrema vulnerabilidad, mendigando y durmiendo en las calles.

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