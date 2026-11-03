Santiago Irisarri, uno de los abogados defensores de Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, realizó un balance positivo de las dos primeras jornadas del juicio por la muerte de Walter Armand y cuestionó la interpretación que sostiene que la acusada participó de una picada antes del choque.

“Nosotros entendemos que estas dos jornadas han sido positivas”, afirmó el letrado, quien destacó especialmente el pedido de perdón que realizó Alvite al comienzo del debate. Según explicó, la joven expresó su dolor por lo ocurrido y sostuvo que había decidido no hablar públicamente del caso para reservar sus explicaciones al ámbito judicial.

En relación con la prueba presentada durante las audiencias, Irisarri aseguró que, desde la perspectiva de la defensa, quedó demostrado que no hubo una picada. En ese sentido, puso el foco en la declaración del perito que intervino en la reconstrucción del hecho y en las maniobras que habría realizado Alvite antes del impacto.

“Ha quedado demostrado que no se ha corrido una picada. Ha quedado demostrado que Felicitas incluso realizó comportamientos tendientes a evitar la colisión. Esto lo dijo expresamente un perito”, sostuvo.

El abogado señaló que el especialista describió maniobras evasivas, entre ellas intentos de frenar y esquivar la motocicleta. Para la defensa, esos elementos son relevantes porque surgen del análisis técnico de las constancias incorporadas a la causa.

Irisarri también mencionó otros aspectos que consideró importantes para la estrategia defensiva. Aseguró que Alvite siempre estuvo a derecho y que prestó conformidad con el procedimiento policial posterior al accidente.

Además, contó que, minutos después del choque, la joven comenzó a llamar y enviar mensajes a sus amigos más cercanos para pedirles que rezaran por Armand. Para el abogado, esa conducta demuestra que su defendida no tuvo intención de causarle daño.

Los planteos de Irisarri se conocieron después de las dos primeras jornadas del debate oral, en el que se busca determinar las responsabilidades por el choque ocurrido el 12 de abril de 2024 en 13 y 532. Allí, el Volkswagen Gol conducido por Alvite embistió la motocicleta en la que circulaba Armand, quien murió horas más tarde en el Hospital de Gonnet.