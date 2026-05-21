VIDEO. Investigan a “polichorros” que intentaron ingresar a viviendas a metros de Gobernación en La Plata

Vecinos de la zona de 58 entre 2 y 3, a pocas cuadras de la Gobernación bonaerense, denunciaron la presencia de falsos policías que recorrían viviendas simulando realizar controles de seguridad. El hecho ocurrió el pasado 7 de mayo, aunque las imágenes y la denuncia trascendieron en las últimas horas tras ser enviadas a EL DÍA por frentistas preocupados por la situación.

Según consta en la denuncia radicada en la Fiscalía General de La Plata, dos hombres se presentaron en distintos domicilios asegurando pertenecer a la Policía y argumentando que necesitaban “ver cómo funcionaban las cámaras de seguridad”.

La presentación fue realizada por el médico Andrés Lamotta, de 69 años, quien relató que cerca de las 15.30 tocaron el timbre de su vivienda ubicada en calle 58. Al atender mediante el portero, uno de los sospechosos dijo ser efectivo policial y pidió ingresar para revisar las cámaras.

Sin embargo, el denunciante comenzó a desconfiar de inmediato al observar las imágenes de seguridad. Según detalló en el expediente, uno de los sujetos llevaba mochila, mientras que el otro vestía un chaleco policial y portaba un arma en la cintura, aunque “no tenían aspecto de efectivos” y el procedimiento no coincidía con la forma habitual de actuar de la fuerza.

Ante la negativa del vecino a dejarlos entrar, ambos se retiraron del lugar. Minutos después, de acuerdo a la denuncia, intentaron realizar la misma maniobra en otra vivienda cercana.

Las cámaras de seguridad captaron a los sospechosos caminando por la cuadra y una de las imágenes muestra a uno de ellos usando un chaleco con la inscripción “Delitos Complejos”, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos de la zona.

En la denuncia también se remarca que el damnificado es médico policial jubilado y aseguró conocer los protocolos habituales de la fuerza, motivo por el cual sospechó que los hombres simulaban ser policías “para cometer algún ilícito”.

La causa quedó radicada en la Fiscalía Nº8 de La Plata y se solicitó avanzar con tareas investigativas para identificar a los sospechosos, además del análisis de las grabaciones aportadas por los vecinos.

El episodio generó alarma en el barrio debido a la cercanía con edificios públicos y dependencias oficiales, mientras los vecinos advirtieron sobre la importancia de no permitir el ingreso de desconocidos que se presenten sin identificación oficial ni orden judicial.