VIDEO. La Plata: les destrozaron la ventanilla del auto mientras cenaban en reconocida parrilla

El hecho ocurrió este jueves por la noche frente a la parrilla Luiggi, en Tolosa. Un delincuente destrozó el vidrio de un vehículo estacionado y escapó con una mochila mientras sus dueños cenaban en el lugar. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y volvió a encender el reclamo vecinal por la inseguridad en la zona.

El episodio sucedió sobre la avenida 120 y 527, a metros de una garita policial. Según se observa en las imágenes difundidas por la Asamblea de Tolosa, el ladrón actuó en cuestión de segundos: se acercó al auto con un cascote, rompió de un piedrazo la ventanilla trasera derecha y tomó una mochila que estaba en el asiento de atrás.

Tras el impacto comenzó a sonar la alarma del vehículo, pero eso no impidió que el delincuente concretara el robo. Luego escapó rápidamente y se perdió en la oscuridad.

La víctima era un cliente de la conocida parrilla Luiggi, quien se encontraba cenando dentro del local al momento del ataque. El hecho generó indignación entre vecinos y comerciantes, sobre todo porque ocurrió a menos de media cuadra de una casilla de seguridad y en un sector donde suele haber cuidacoches.

“Seguimos denunciando la falta de seguridad en la zona y reclamamos más presencia policial”, señalaron desde la Asamblea de Tolosa, donde advierten por una seguidilla de robos y episodios violentos en este sector de La Plata.

Un nuevo reclamo por seguridad en Tolosa

El robo volvió a poner el foco sobre la situación de inseguridad que denuncian vecinos del barrio. Aseguran que los delitos son frecuentes y cuestionan la escasa prevención en una zona transitada, con locales gastronómicos y movimiento constante durante la noche.