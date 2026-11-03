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Política y Economía

Desde el Gobierno niegan que el Papa traiga un mensaje sobre la política local

"Es no conocer al Vaticano", afirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Por Redacción

A días de la llegada de León XIV a la Argentina, desde el Gobierno aseguraron que el Papa no traerá un mensaje político durante su estadía en el país. Así lo afirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien consideró que hacer una afirmación de este tipo "es no conocer al Vaticano".

"Ellos no tienen la intención de ar un mensaje político. Van a hablar de temas de la Iglesia que tienen que ver con lo pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza. ¿De qué otro tema hablaría la Iglesia", sostuvo Pettovello en declaraciones a Radio Mitre.

"Hacer cualquier interpretación política direccionada al Gobierno es no conocer al Vaticano y la labor y responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo", agregó la funcionaria, quien dijo mantener una "relación fluida" con el Episcopado.

Además, Pettovello, quien se reunió con León XIV antes de confirmarse su visita a la Argentina, aseguró que "de ninguna el Papa va a venir a hacer un comentario de la política local. El problema es de los actores que quieren hacer política con una visita pastoral".

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