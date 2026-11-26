"Nuestro escenario base supone continuidad, aunque esperamos una contienda cerrada y polarizada". Así se la jugó JP Morgan sobre las elecciones de 2027 donde Javier Milei tiene que revalidar el título en medio de una economía que cierra este año prácticamente estancada y tensiones financieras globales. "La dolarización electoral sigue siendo la principal vulnerabilidad externa", añade el mayor banco de inversión de EEUU.

Según la entidad, las perspectivas de Argentina para 2027 dependerán de las elecciones presidenciales de octubre, que determinarán si el marco de políticas actual persiste o si el país vuelve a las políticas "fiscalmente laxas que produjeron sus crisis pasadas". Si bien dice que el país llega a la campaña en mejor forma que en ciclos electorales recientes, con superávit fiscal, una racha récord de superávits comerciales, un superávit en cuenta corriente y reservas reconstruidas desde niveles muy bajos, los spreads soberanos se han ampliado aun cuando los de otros mercados emergentes se han reducido. "Esto sugiere que los inversores se concentran menos en los fundamentos actuales y más en la posibilidad de una reversión de políticas. Nuestro escenario base supone continuidad, aunque esperamos una contienda cerrada y polarizada", advierten.

Pero los mercados ya están priceando el riesgo de un cambio tras el fin del mandato del presidente Javier Milei el 10 de diciembre de 2027. "Las compras privadas de dólares se aceleraron y alcanzaron el 4,9% del PBI en términos anualizados de tres meses hasta septiembre. El gobierno ha destacado su compromiso con la disciplina fiscal y una política monetaria ajustada, con recortes de gasto disponibles si los ingresos resultan insuficientes", señala.

La entidad destaca que la actividad económica ha perdido impulso, con una producción que en agosto seguía 4,4% por debajo de su pico de marzo de 2026. "Algunos indicadores de septiembre mejoraron, pero los datos de octubre siguieron siendo mixtos. Esperamos un rebote en el cuarto trimestre, lo que dejaría el crecimiento de 2026 en 0,8% interanual", sostiene.

Y remarca que el mercado laboral todavía no se recuperó: el empleo asalariado registrado está estancado y los salarios reales formales permanecen por debajo de sus picos recientes. "Para 2027, pronosticamos un crecimiento de 1,8%, liderado principalmente por las exportaciones, con un crecimiento limitado del consumo privado", apuntan.

Con respecto a la inflación, pronostican una inflación de 31% a fines de 2026 y de 23% a fines de 2027, por encima de las metas presupuestarias del gobierno. Esperan que la inflación mensual promedie 1,8% en el primer trimestre de 2027 y que aumente más adelante en el año, "a medida que regrese la presión electoral sobre los precios de los bienes transables". "Una depreciación más fuerte de lo esperado sigue siendo un riesgo al alza", alerta.

"La dolarización electoral sigue siendo la principal vulnerabilidad externa", afirma JP Morgan. La entidad estadounidense recuerda que las campañas pasadas han provocado fuertes aumentos en las compras de activos externos, debilitando la demanda de pesos e intensificando la presión cambiaria. "El superávit en cuenta corriente, las reservas más sólidas y las mejores exportaciones de energía y minería de Argentina deberían reducir el riesgo de un círculo vicioso desestabilizador en comparación con ciclos anteriores", explican.

"En nuestro escenario base, las reservas brutas se mantienen en general estables en 2027; bajo un escenario de estrés similar al de 2025, las reservas podrían caer en aproximadamente US$9.000 millones. La capacidad de intervención del BCRA y un posible financiamiento bilateral o multilateral podrían brindar una protección adicional", estima JP Morgan.

En el lado del activo, el banco apunta a las exportaciones y al ancla fiscal. Espera que las exportaciones alcancen US$ 100.800 millones en 2026, mientras que las mayores importaciones reducirían el superávit comercial de mercancías en base caja a US$35.300 millones. "La energía, la agricultura y la minería están contribuyendo, y se espera que la producción de Vaca Muerta y los proyectos mineros respalden un mayor crecimiento de las exportaciones en 2027. El creciente superávit comercial ha permitido al BCRA comprar dólares y reconstruir reservas, ayudando a compensar la demanda del sector privado de activos externos", afirman.

Con respecto al ancla fiscal, JP Morgan calcula un superávit primario que alcanza 1,5% del PIB en 2026 y 1,3% en 2027. "Sin embargo, cumplir con los supuestos de ingresos del presupuesto 2027 será un desafío, y la contención del gasto ya es sustancial", subraya.

Y concluye que las necesidades de financiamiento también son considerables: Argentina enfrenta pagos significativos al FMI en 2027, junto con otros vencimientos de deuda y costos de intereses, que suman US$24.900 millones. "El gobierno planea apoyarse en financiamiento multilateral, emisión local y compras de dólares por parte del Tesoro, con las líneas de swap con EE.UU. y China como posibles respaldos", enumeró.

Nota publicada en El Economista