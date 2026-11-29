El revés sufrido por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó el pedido de medidas provisionales para frenar la explotación petrolera en las inmediaciones de las islas Malvinas, desató una fuerte ofensiva de la oposición contra el gobierno de Javier Milei. En paralelo, el Reino Unido celebró la resolución judicial y volvió a reivindicar su pretendida soberanía sobre el archipiélago.

Desde el gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionó tanto la decisión del tribunal como el desempeño de la diplomacia argentina.

“Un orden que premia los hechos consumados por la fuerza alienta nuevas ocupaciones y pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”, sostuvo el funcionario de Axel Kicillof.

Bianco reprochó al Ejecutivo nacional haber dejado transcurrir casi nueve meses desde que las petroleras Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión de invertir en el proyecto Sea Lion. También cuestionó los gestos de acercamiento de Milei al Reino Unido, sus elogios a Margaret Thatcher y lo que consideró una pérdida de los apoyos internacionales construidos durante décadas por la Argentina.

Por su parte, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, advirtió que “en política exterior, la improvisación tiene costos enormes y los pagan todos los argentinos”.

El espacio cuestionó que el Gobierno haya abandonado una estrategia que, según señaló, había sido sostenida durante décadas por distintas administraciones para evitar pronunciamientos judiciales internacionales que pudieran generar antecedentes desfavorables para el reclamo argentino.

Agustín Rossi pidió la renuncia de Quirno y Taiana habló de “derrota anunciada”

Además, reclamó que el canciller Pablo Quirno comparezca ante el Congreso para explicar quién definió la estrategia jurídica, qué riesgos fueron evaluados, cuáles fueron las alternativas descartadas y cómo continuará el proceso de arbitraje.

“En Malvinas, lo que se decide hoy se paga durante décadas. Los funcionarios pasan y los antecedentes jurídicos quedan”, advirtió el espacio político, que también propuso convocar a una mesa integrada por todas las fuerzas partidarias.

El exministro de Defensa Agustín Rossi fue todavía más contundente y pidió la renuncia de Quirno. “Es una vergüenza lo que están haciendo con la causa Malvinas”, expresó, al tiempo que instó a rechazar el proyecto de ley sobre las islas incluido por el Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias.

En tanto, el excanciller y diputado nacional Jorge Taiana definió el fallo como la “crónica de una derrota anunciada” y lo atribuyó a tres años de omisiones y de abandono de la política de Estado sobre Malvinas.

FESTEJOS EN LONDRES

El gobierno británico celebró el pronunciamiento del tribunal con sede en Hamburgo y consideró que constituye una “reivindicación” de su estrategia jurídica.

“Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento”, señaló Londres en un comunicado en el que volvió a defender el principio de autodeterminación de los isleños.

Asimismo, ratificó su posición sobre la soberanía del archipiélago y reclamó al gobierno argentino que pusiera fin a lo que calificó como una “presión económica generalizada” sobre las islas.

El fallo también tuvo una amplia repercusión en los principales medios de comunicación del Reino Unido, que lo presentaron como una derrota diplomática argentina.

The Guardian destacó las declaraciones de las autoridades británicas sobre el fracaso del planteo argentino, mientras que The Times puso el acento en la imposibilidad de Buenos Aires de bloquear las perforaciones petroleras.

Por su parte, The Independent interpretó la votación de 18 contra 3 como un nuevo revés para la Argentina y una ventaja para los intereses británicos en el Atlántico Sur.

Más enfático fue el sensacionalista The Sun, que calificó el resultado como un “fracaso judicial” y describió a Milei como un presidente “furioso” tras conocerse la resolución.

Mientras el proyecto petrolero Sea Lion mantiene su cronograma, la controversia continuará en un tribunal arbitral cuya decisión podría demorar varios años.