El Gobierno argentino ratificó su decisión de continuar por la vía jurídica internacional para impedir la explotación petrolera en las Islas Malvinas, pese al adverso pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

“Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia”, señaló el presidente Javier Milei en un comunicado difundido tras conocerse el fallo.

La Casa Rosada anunció que avanzará “sin demora” en la constitución del tribunal arbitral y aseguró que seguirá impulsando todas las acciones necesarias para impedir la explotación unilateral de los recursos naturales del archipiélago.

La Argentina había iniciado en septiembre un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion. Debido a los plazos que demanda la conformación de ese tribunal, recurrió en octubre al organismo con sede en Hamburgo para solicitar medidas provisionales.

El canciller Pablo Quirno cuestionó la interpretación británica del pronunciamiento y destacó que los magistrados reconocieron la existencia de una disputa de soberanía aún no resuelta entre ambos países.

“La interpretación que hace el Reino Unido de la decisión del Tribunal es sesgada”, afirmó el funcionario, quien señaló que la constitución del tribunal arbitral está prevista para enero de 2027, a más tardar.

EL REPUDIO DE LOS EXCOMBATIENTES

En tanto, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata expresó su “profunda preocupación y enérgico repudio ante el grave revés diplomático y jurídico sufrido” por la Argentina.

La entidad cuestionó la estrategia desplegada por el gobierno de Javier Milei ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y reclamó que los responsables de llevar adelante la presentación internacional rindan cuentas ante el Congreso de la Nación.

En concreto, solicitó la interpelación del canciller Pablo Quirno y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que ambos funcionarios brinden explicaciones sobre lo que calificó como una “fallida estrategia jurídica y diplomática”.

El pronunciamiento de los excombatientes platenses incorpora al debate la necesidad de esclarecer los fundamentos de la presentación argentina, los criterios que llevaron al Gobierno a recurrir a ese tribunal y la evaluación de los riesgos que suponía un eventual pronunciamiento adverso.

El reclamo del CECIM se suma así a los cuestionamientos que despertó la iniciativa oficial y que ponen en discusión el rumbo de la política exterior argentina en un tema especialmente sensible para los intereses nacionales, como la defensa de la soberanía y de los recursos naturales del Atlántico Sur.