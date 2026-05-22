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Política y Economía

El dólar se recalentó sobre el final de la semana.

Por Redacción

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, sin cambios en su cotización.

En tanto, el tipo de cambio mayorista superó los $1.400 y culminó la semana en $1.403 (+1%) , aunque continúa alejado del techo cambiario (actualmente en $1.744,12).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,11% hasta $1.434,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,49% hasta los $1.486,6.

Las reservas del Banco Central (BCRA) cerraron en US$46.803 millones, al tiempo que compró US$139 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

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