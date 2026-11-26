El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se mostró a favor que los presidentes Donald Trump y Javier Milei vuelvan a reunirse.

Tras el encuentro que mantuvo con el mandatario estadounidense en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el diplomático contó en redes sociales que "esta noche conversé con el presidente Trump sobre la Argentina y el presidente Javier Milei". Y ahí expresó su deseo que "de cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países".

Lamelas publicó este mensaje dos semanas después que se suspendiera la visita del vicepresidente James David Vance, quien tenía previsto también visitar Colombia y Chile, tras la derrota del gobierno en las elecciones legislativas.

Si Trump y Milei volvieran reunirse sería el noveno encuentro entre ambos desde que el mandatario argentino asumió en diciembre de 2023.

Días atrás, el jefe de la diplomacia estadounidense en Buenos Aires señaló que la alianza entre las dos administraciones "está dando resultados concretos", como "más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer".

"La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora. La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie", agregó.