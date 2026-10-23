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Política y Economía

El nuevo video de Patricia Bullrich que alimenta su candidatura: “Es un secreto”

Después de haber dicho que estaba lista para ser Presidente

Por Redacción

La senadora Patricia Bullrich volvió a sorprender con un sugestivo video en el que hace énfasis en la Presidencia del Senado de la Nación, en medio de las primeras discusiones sobre las listas libertarias.

Hace algunos días, Bullrich evitó dar precisiones sobre su futuro, aunque su nombre suena como compañera de fórmula del presidente Javier Milei en 2027. "No comments", respondió en las últimas horas.

Para musicalizar el video que publicó esta mañana en su cuenta de X, la legisladora utilizó la canción "Es un secreto", del grupo Plan B, mientras se suceden distintas imágenes de la Cámara alta.

Entre las referencias hay dos centrales: la puerta de ingreso al despacho de la actual titular del Senado y el sillón ubicado en el recinto desde donde se presiden las sesiones.  "Conozco tu debilidad y lo que hacer para envolverte", comienza la canción. Para algunos podría estar referenciado en la disputa que tiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel.

El video dura 28 segundos y cierra con una imagen de la senadora en su despacho. No obstante, desde su entorno relativizan la posibilidad de ir de segunda de Milei debido a que vaticinan que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, podría restringir sus movimientos.

Tras la publicación del video, en la Casa de Gobierno consideran que, por los detalles, se trata de un aviso de la legisladora de pelear por la candidatura a Vicepresidenta en 2027.

Lo cierto es que Bullrich pareciera ser el nombre de consenso en varios en el oficialismo, pese a que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también fue mencionado como potencial candidato. Desde el armado aseguran que se inclinan por una fórmula mixta para los comicios del año próximo en los que los libertarios aspiran a hacerse de un segundo mandato.

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