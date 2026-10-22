El papa León XIV confirmó que viene a la Argentina: "Allá vamos"

El papa León XIV ratificó que vendrá a la Argentina en la visita programada para el mes de noviembre. "Argentina, allá vamos", respondió cuando una joven le dijo que lo esperaban en el país.

La frase la pronunció después que el Vaticano informara que el Papa no necesitará más tratamiento contra el cáncer de pulmón debido a que las pruebas han confirmado que la enfermedad estaba localizada.

El Sumo Pontífice fue operado para extirparle parte de un pulmón la semana pasada. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

León XIV fue dado de alta el sábado, cuatro días después de la cirugía, y dijo que reanudaría sus actividades gradualmente.

El médico personal del papa, el doctor Luigi Carbone, y su cirujano, el doctor Stefano Margaritora, dijeron en un comunicado que los resultados de las pruebas finales postoperatorias realizadas al tejido extraído durante la cirugía confirmaron el diagnóstico inicial y que el cáncer no se había propagado.

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", declararon los médicos.

Al Papa le extirparon la sección inferior, o lóbulo, de su pulmón derecho para tratar de garantizar que todo el cáncer haya sido sacado.

Su próximo gran compromiso es un ambicioso viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

Margaritora dijo que no hay "ninguna razón clínica" para impedir el viaje, que incluye una docena de vuelos, dos viajes en helicóptero y paradas a gran altitud, según se informó.