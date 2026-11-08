El Papa León XIV y Javier Milei encabezan una histórica cadena nacional desde el Palacio Libertad

El Papa León XIV y el presidente Javier Milei encabezan una histórica cadena nacional desde el Palacio Libertad donde ambos líderes dirigen sus mensajes al país. La presentación conjunta ante los medios y la ciudadanía marca un hito central en el itinerario de Sumo Pontífice en suelo argentino, consolidando el diálogo institucional entre la Santa Sede y el Gobierno nacional.

"Es un profundo honor para mí y para todos los argentinos recibir la llegada de León XIV. Comienzan jornadas de gran alegría", fueron las primeras palabras que utilizó el jefe de Estado argentino para describir la visita del papa.

El mandatario se tomó unos minutos para resaltar la figura del papa Francisco y lo denominó como el argentino "más importante de la historia". "Quiero comenzar recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el argentino más importante de la historia y el primer Papa latinoamericano. Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia. Se trató de una figura excepcional que con su humanidad nos inspiró a todos, independientemente de nuestro credo. Una persona de inmensa generosidad que tuve el honor de conocer de primera mano", argumentó.

En ese marco, Milei remarcó que continuará trabajando conforme a la "brújula moral" que la Iglesia "ha custodiado". "Quienes ejercemos responsabilidad de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común. Esa es la certeza, la enseñanza y la profunda responsabilidad que nos impone la fe", destacó.

"Nosotros aplicamos una comprensión económica de ese bien común a la que llamamos equilibrio general intertemporal. Esto significa, a la hora de tomar decisiones, no concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro", agregó.

Finalmente, el presidente pidió honrar la memoria y proteger el legado de las personas que ya fallecieron. "Mejoremos sostenidamente la vida de quienes hoy están presentes y aseguremos el futuro de quienes aún no han llegado. Santidad, gracias por venir y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina tal como lo hacemos nosotros", sentenció.

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