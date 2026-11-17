El PRO decidió acompañar en términos generales la reforma electoral que impulsa el Gobierno y la suspensión de las PASO en las elecciones generales de 2027. Así lo resolvió la mesa ejecutiva nacional durante la reunión virtual que mantuvieron este martes.

Del encuentro participaron el ex presidente Mauricio Macri, los diputados Fernando De Andreis y Christian Ritondo, el senador Martín Goerling, los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, y los intendentes de Vicente López, Soledad Martínez, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

La reunión mantenida por la conducción del PRO tuvo lugar en la previa que la reforma electoral que impulsa el Gobierno sea debatida en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde el oficialismo buscará obtener dictamen favorable para luego debatir el proyecto en el recinto.

La decisión representa un giro frente a las objeciones que habían expresado dirigentes del PRO en los días previos.

En 2025, el partido respaldó la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, pero algunos referentes plantearon diferencias ante la posibilidad de modificar nuevamente las reglas electorales de cara a las presidenciales.

Goerling expresó públicamente su rechazo durante el fin de semana. Antes de la reunión, la posición del PRO estaba condicionada por la falta de definiciones sobre el proyecto de Ficha Limpia. Además, Goerling recordó que en los dos encuentros anteriores de la mesa ejecutiva, con Macri presente, el partido había decidido mantener el sistema de primarias vigente.

De esa manera, el legislador diferenció la suspensión aplicada para las elecciones legislativas de una eventual eliminación de las PASO para elegir presidente y vicepresidente.