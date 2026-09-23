En la antesala de la paritaria, los docentes bonaerenses alertan por la brecha de los salarios

En la antesala de la paritaria que el Gobierno bonaerense mantendrá este jueves con los gremios estatales, los docentes volvieron a poner el foco en el nivel de los salarios y reclamaron una recomposición para los próximos meses. El planteo se da luego de varias semanas de pedidos sindicales para retomar la negociación y con septiembre ya prácticamente cerrado en materia de liquidación de haberes.

La Provincia decidió reabrir la discusión salarial con los trabajadores estatales y convocó a los gremios para este jueves. La reunión marcará el reinicio de una negociación que había quedado pendiente tras el último acuerdo, que estableció una mejora acumulada del 7%, distribuida en un 5% en julio y un 2% en agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio.

El nuevo encuentro llega, sin embargo, con una particularidad: los trabajadores no tendrán un aumento con los haberes de septiembre. La demora en la convocatoria hizo que los tiempos de la negociación no permitieran incorporar una eventual mejora a las liquidaciones de este mes. Por eso, el debate que se abrirá ahora tendrá como principal horizonte los salarios de octubre y noviembre.

Los gremios estatales venían reclamando que la discusión se retomara durante septiembre, tal como había quedado establecido en el último entendimiento. El pedido fue planteado inicialmente por ATE y luego se sumaron UPCN y Fegeppba, además de los sindicatos docentes y la Asociación Judicial Bonaerense.

La discusión que se abre este jueves

La negociación no estará limitada únicamente a definir el porcentaje de aumento. Los sindicatos buscarán discutir también la duración del próximo acuerdo y qué sucederá con los salarios de diciembre, en un escenario en el que la inflación continúa siendo uno de los principales puntos de referencia de los reclamos.

La pretensión de los gremios sería alcanzar un acuerdo que contemple octubre y noviembre y dejar abierta la discusión de diciembre para una nueva negociación antes de finalizar el año. De esa manera, buscarían volver a discutir los salarios en el último mes de 2026 y evitar que la recomposición quede desactualizada frente a la evolución de los precios.

Del otro lado, la Provincia podría mantener el esquema aplicado en la negociación anterior y concentrar el eventual aumento en octubre y noviembre. La posibilidad de no incorporar una suba en diciembre estaría vinculada, entre otros factores, al impacto que tiene sobre las cuentas provinciales el pago del medio aguinaldo.

Una situación similar se había registrado a mitad de año. En junio no hubo una recomposición salarial y posteriormente la Provincia acordó un incremento del 7% que se aplicó en julio y agosto. En aquel momento, la administración bonaerense había vinculado la decisión con las dificultades financieras y con la necesidad de afrontar el pago del medio aguinaldo.

Ahora, además, la Provincia atraviesa otro período de fuertes compromisos financieros. Durante septiembre afrontó pagos por unos 420 millones de dólares correspondientes a amortización e intereses de bonos internacionales surgidos de la renegociación de la deuda. Según fuentes oficiales, ese desembolso equivale aproximadamente al costo de un medio aguinaldo.

Los docentes llegan con un reclamo salarial

En ese escenario se inscribe el planteo de los gremios docentes, que vienen reclamando una actualización de los ingresos y advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo. Un relevamiento difundido por la Asociación de Maestros bonaerense comparó los salarios iniciales docentes de distintas jurisdicciones y ubicó a la Provincia entre las de menores ingresos.

Según ese informe, una maestra de grado bonaerense percibe actualmente unos $860.000 de bolsillo, mientras que el salario inicial de un profesor se ubica en torno a los $556.000. La comparación realizada por el gremio muestra diferencias importantes con otras provincias.

Santa Fe aparece con un salario inicial de $1.450.000, La Pampa con $1.318.988 y Río Negro con $1.300.803. Córdoba registra $1.150.000 y la Ciudad de Buenos Aires, $1.039.716. Entre Ríos, en tanto, presenta un ingreso similar al de la Provincia, siempre de acuerdo con los datos difundidos por la organización sindical.

El secretario general de la Asociación de Maestros bonaerense, Claudio Vigne, sostuvo que las diferencias con otras jurisdicciones llegan hasta los $600.000 y reclamó una respuesta del Gobierno provincial. El dirigente advirtió además que, si no se alcanza un nuevo acuerdo, los docentes no tendrán una mejora salarial con los haberes de octubre.

El reclamo por la pérdida de poder adquisitivo

La situación salarial será, de esta manera, uno de los principales temas que los gremios llevarán a la mesa de negociación. El reclamo apunta a recuperar ingresos frente a la evolución de los precios y a evitar que el próximo acuerdo quede rápidamente desfasado.

Los sindicatos también deberán definir si aceptan una negociación limitada a octubre y noviembre o si buscarán que el entendimiento incluya diciembre. La discusión tendrá como telón de fondo el impacto del aguinaldo sobre las cuentas provinciales y la necesidad de la administración bonaerense de administrar sus compromisos financieros.

Por ahora, la convocatoria oficial comprende a los gremios de los trabajadores estatales. Se espera que la discusión alcance posteriormente a otros sectores de la administración pública, entre ellos los docentes, que ya vienen planteando sus propios reclamos salariales.

Además de los salarios, los docentes mantienen otros planteos vinculados con las condiciones de trabajo. La Asociación cuestionó la aplicación del Acuerdo Paritario de Resguardo de 2023 frente a situaciones de violencia en las escuelas y también planteó la necesidad de preservar la independencia sindical.

Así, la reunión del jueves abrirá una nueva etapa de la discusión salarial bonaerense. Con septiembre ya sin margen para incorporar un aumento, los gremios llegarán a la mesa con la mirada puesta en octubre y noviembre y con la intención de mantener abierta la negociación para el cierre del año.