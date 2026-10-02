Halliburton confirmó que no participará del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

En un movimiento clave para la diplomacia energética sobre el Atlántico Sur, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado para celebrar la decisión de la gigante multinacional de servicios petroleros Halliburton Company de no prestar servicios ni participar en el proyecto de exploración petrolera Sea Lion en las Islas Malvinas.

La resolución, que abarca a todas las filiales globales de la compañía, se logró tras un trabajo coordinado entre la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería Argentina en el marco de las acciones legales e internacionales que impulsa el Ejecutivo nacional.

La decisión de Halliburton representa un fuerte revés para los desarrollos hidrocarburíferos impulsados sin la autorización del Estado argentino en la cuenca Malvinas Norte. Según el documento oficial firmado por el jefe de Estado argentino, ninguna de las sucursales de la firma norteamericana participará en la exploración o producción de hidrocarburos dentro del archipiélago.

Desde el Gobierno remarcaron que el resultado constituye una ratificación de la defensa de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

“El Gobierno Nacional continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país”, remarca el texto oficial.

Finalmente, desde la Casa Rosada enfatizaron que el objetivo central es garantizar que ninguna actividad económica privada contribuya a consolidar una situación contraria a la posición histórica argentina, reafirmando el ejercicio y la defensa de los derechos del país mediante los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional.