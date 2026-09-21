Kicillof avanza con la idea de ser candidato a presidente: "Tenemos la obligacion de terminar con esta pesadilla"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reconoció públicamente que trabaja para construir una alternativa nacional con el objetivo de enfrentar a Javier Milei y planteó que esa propuesta debe ampliar sus fronteras más allá del peronismo. "Falta para anunciar candidaturas. Se leyó una invitación para trabajar”, afirmó esta mañana.

“Estamos trabajando para ganarle a Milei”, afirmó Kicillof durante una entrevista con El Destape. La declaración fue tras el multitudinario plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda, donde el mandatario bonaerense llamó a construir una alternativa con alcance nacional de cara a 2027.

Durante la entrevista, Kicillof insistió en que el objetivo no debe limitarse a la oposición al Gobierno nacional, sino avanzar hacia una propuesta política propia. “Ahora hay una necesidad de ser opción más que oposición”, sostuvo, en línea con el planteo que viene realizando desde el armado de su espacio.

En ese sentido, planteó la necesidad de ampliar la representación política: “Hay que articular una gran fuerza política, de diferentes sectores y representar a los agredidos”. La construcción, según explicó, debería trascender las fronteras del peronismo y sumar a sectores que se sienten afectados por las políticas del Gobierno de Milei. Infobae también señaló que Kicillof busca una propuesta “para todos los sectores, mucho más amplia”.

“Lo que está haciendo Milei es un desastre”, afirmó, mientras que en otro tramo de la entrevista sostuvo que “Milei está haciendo un daño muy profundo”. Frente a ese escenario, el gobernador bonaerense remarcó que la construcción de una eventual candidatura nacional todavía requiere tiempo y despliegue territorial. “Estamos construyendo una propuesta pero no se hace en dos minutos”, señaló.

En esa línea, enumeró la estrategia que pretende llevar adelante durante los próximos meses: “Recorrer, escuchar, acompañar, proyecto federal y eso que hoy tenemos gobierno en ocho provincias”. La idea apunta a consolidar una estructura nacional y ampliar la presencia de su espacio fuera de Buenos Aires.

El dirigente también hizo referencia a la necesidad de representar a quienes, según su interpretación, fueron perjudicados por las políticas del Gobierno. “Me llena de orgullo para dónde quieren ir y que se sientan representados”, expresó al referirse al proceso de construcción política que viene desarrollando.

“El año que viene tenemos que cambiar el rumbo económico de la Argentina, cuenten conmigo para ello”, afirmó, convocando a construir una alternativa federal para 2027.

En ese acto, además, el gobernador había utilizado otra frase que fue interpretada como una señal de su intención de competir por la Presidencia: “Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa para terminar con este modelo”. Durante el encuentro también se escucharon desde el público consignas de “Axel, presidente”.

“Tenemos la obligación de terminar con esta pesadilla”, planteó al referirse al objetivo político que observa hacia 2027. Insistió en que la construcción electoral todavía se encuentra en una etapa inicial y que no es momento de oficializar candidaturas. “Falta para anunciar candidaturas. Se leyó una invitación para trabajar”.

“No sé qué nos vamos a encontrar al final del gobierno de Milei. La prioridad tienen que ser la producción, el trabajo”, cerró Kicillof.

Críticas desde el cristinismo

Desde el cristinismo, en tanto, cuestionaron el despliegue nacional de Kicillof y pusieron el foco en la ausencia de gobernadores en el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizado en Villa Domínico. Un dirigente cercano a Cristina Kirchner sostuvo que en el encuentro “estaban los suyos, con poco poder territorial” y consideró que la disputa interna no terminó fortaleciendo al gobernador. También señalaron que, según esa mirada, el armado todavía no logró reunir a una parte importante de la estructura política del peronismo nacional.

Desde el sector de la ex presidenta marcaron una contradicción entre esa postura y el respaldo que Cristina Kirchner tuvo en distintos momentos en la trayectoria política del gobernador. “Él es fruto del control remoto”, planteó un dirigente de ese espacio, en referencia a la influencia que atribuyen a Cristina en su llegada a la Cámara de Diputados y posteriormente a la Gobernación bonaerense. Al mismo tiempo, desde el cristinismo cuestionaron que Kicillof busque construir una alternativa con identidad propia mientras Cristina continúa teniendo un rol central dentro del electorado peronista.