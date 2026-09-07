Primera mujer en votar cuando ninguna podía

El texto anónimo que circuló cuestionando el proyecto para nombrar al presidente de la UNLP como uno de los sabios platenses lleva la firma de Julieta Lanteri, farmacéutica, médica y primera mujer en votar en la Argentina y América Latina.

Fundadora del Partido Feminista Nacional, desde muy chica estaba llamada a ser un estandarte en la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer.

Nacida en Cuneo, Italia, el 22 de marzo de 1873, llegó con sus padres a Buenos Aires cuando tenía 6 años y en 1886 se convirtió en la primera alumna en ingresar al Colegio Nacional de La Plata, una institución por entonces exclusiva para varones en la que luego se recibió de bachiller.

En marzo de 1896 le solicitó al decano de la Facultad de Medicina de la UBA el ingreso a la carrera, que estaba vedada a las mujeres. Fue así una de las cinco primeras médicas en recibirse en Argentina, y la primera italiana.

Fundadora de la Asociación de Universitarias Argentinas, la Liga Argentina de Mujeres Librepensadoras y el Partido Feminista Nacional, instaló temas revolucionarios para la época, como igualdad de género, igualdad política y divorcio.

De la palabra a la acción, en 1911 se anticipó a los padrones electorales y gracias a un amparo judicial en las elecciones del 26 de noviembre de ese año se transformó en la primera sudamericana en votar. En el país el sufragio femenino recién se ejerció legalmente en 1948.

La mujer que hizo arder las “fogatas de emancipación femenina” fue también la primera candidata a diputada del país por el Partido Feminista, aunque las leyes imperantes le impedían acceder al cargo. Su muerte, bajo las ruedas de un auto que subió a la vereda en pleno centro porteño, el 25 de febrero de 1932, cuando tenía 58 años, nunca fue esclarecida. Aunque popularmente se la definió como un asesinato premeditado y siempre se le apuntó al conductor del vehículo, David Klappenbach, miembro de la Liga Patriótica, un grupo de extrema derecha ligado al presidente de facto José Félix Uriburu.