La Provincia denuncia penalmente a Javier Milei y Luis Caputo por fondos para obras hídricas

En medio de los temores en el país por el impacto del fenómeno del Súper Niño, el Gobierno de Axel Kicillof anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos, en relación a presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Hídrico.

Así lo informó este lunes el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en conferencia de prensa desde la Gobernación, donde explicó que el Fondo Hídrico se nutre de una parte del Impuesto a los Combustibles que pagan los argentinos y que esos recursos deben destinarse a obras para prevenir inundaciones.

En ese sentido, la denuncia que se presentará en las próximas horas apunta a que la Justicia investigue las posibles irregularidades en el manejo de esos recursos, los retrasos en los pagos presupuestarios y el supuesto incumplimiento de la ley que establece el destino de esos fondos.

“El Gobierno sigue recaudando ese impuesto en todas las estaciones de servicio del país. Se lo está robando el Gobierno nacional y no hace las obras que debería hacer”, dijo Katopodis, en el marco de un escenario de extrema gravedad por los efectos de El Niño, que viene afectando a gran parte del país.

Los recursos del Fondo Hídrico

Según viene denunciando desde hace meses la administración provincial, el Gobierno de Milei subejecutó y se quedó con unos 300.000 millones del fondo hídrico nacional desde que llegó al poder en 2023.

El Fondo de Infraestructura Hídrica se fondea con el 4,3% de lo recaudado de los impuestos a los combustibles líquidos. Fue creado por decreto en 2001 y ratificado por ley en 2006. “Por instrucción del gobernador presentaremos la denuncia con el Presidente, el ministro de Economía y contra los funcionarios que tengan alguna responsabilidad en la presunta comisión de delitos”, dijo.

Asimismo, Katopodis puso como ejemplo la nueva ley de Presupuesto nacional ya que, explicó, establece que la recaudación del Impuesto a los Combustibles va a estar por encima del 60% con una previsión inflacionaria del 18%. “Han tomado la decisión de apropiarse de esos recursos para no cumplir con la ley. Y cada decisión que han tomado es para joder a la provincia de Buenos Aires”, añadió.