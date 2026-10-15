La Provincia ya decretó "día no laborable" el 10 de noviembre en Luján: ¿y el feriado?

El Gobierno bonaerense declaró día no laborable el martes 10 de noviembre en Luján, con motivo de la visita del papa León XIV, pese a que el viaje del Sumo Pontífice quedó en duda tras ser intervenido de un adenocarcinoma pulmonar.

A través de la Resolución 495/26 del ministerio de Gobierno bonaerense, se establece que se decidió declarar no laborable esa jornada por pedido de las autoridades locales "con motivo de los preparativos y la recepción de visitantes para la referida visita papal".

En Luján está previsto que el Papa brinde una misa el miércoles 11 ante una multitud, como parte de la agenda que desarrollará durante la visita anunciada a Uruguay, Argentina y Perú.

La resolución agrega que precisamente debido a la gran cantidad de personas que se espera que asistan "“requerirá medidas especiales de seguridad, asistencia sanitaria, transporte, higiene y ordenamiento del espacio público, cuya implementación debe comenzar con anterioridad a las actividades centrales”, y que la medida apunta a “facilitar los preparativos, asegurar el despliegue del operativo logístico y de seguridad, y propiciar una mayor participación de la comunidad”.

La operación a la que fue sometido el papa León XIV abrió un interrogante sobre su visita a la Argentina y sobre los feriados dispuestos para acompañarla. Aunque el Gobierno mantiene los preparativos, la evolución del Sumo Pontífice será determinante para sostener el viaje previsto para noviembre.

Por ahora, el calendario establecido continúa vigente. El decreto 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, declaró feriado nacional el lunes 9 de noviembre, el martes 10, exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

El texto no incorpora una cláusula que deje sin efecto esas jornadas ante una cancelación o postergación. De su lectura se desprende que una suspensión del viaje no anularía automáticamente los feriados: para modificarlos o eliminarlos sería necesaria una nueva disposición normativa.

El fundamento de la medida está ligado a la convocatoria de fieles y a las necesidades de seguridad, logística y circulación. Sin embargo, los artículos que establecen los feriados fijan fechas concretas, sin supeditar expresamente su vigencia a la llegada del Papa. Así, ante una eventual cancelación, quedaría pendiente una definición oficial sobre el calendario, mientras que una reprogramación tampoco trasladaría por sí sola los feriados a las nuevas fechas de la visita.