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Política y Economía

La Red de Género avanzó en nuevas acciones para el trabajo de 2026

Por Redacción

El encuentro reunió a representantes de organismos, empresas y sindicatos para evaluar políticas de diversidad y definir líneas de gestión.

La Red de Género, Infraestructura y Servicios Públicos llevó adelante una jornada de trabajo en la sede de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), ubicada en Ingeniero Allan, donde referentes de distintas áreas analizaron las acciones previstas para este año en materia de género y diversidad.

Durante la actividad participaron representantes de organismos, empresas, sindicatos y áreas vinculadas al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, quienes compartieron experiencias y evaluaron herramientas de seguimiento relacionadas con el Plan Operativo Anual del Plan de Género y Diversidad.

El presidente de AUBASA, José Arteaga, destacó el proceso de incorporación de personal y el trabajo conjunto con el sindicato. “Hoy en día contamos con 1600 trabajadores y trabajadoras, a la vez vamos logrando niveles de incorporación y de paridad en la empresa, en todas nuestras actividades y nos encontramos en un proceso de reconvención laboral junto con el sindicato, sumando innovación y tecnología también”, señaló.

Por su parte, la responsable del Departamento de Perspectiva de Género, Valeria Fernández y Eguía, sostuvo que “las políticas de género no son decorativas, hay un organigrama junto con objetivos y metas para abordar en la agenda. Próximamente vamos a dar comienzo a un taller en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”.

La directora provincial María Pía Vallarino también valoró el trabajo que realizan quienes integran la red y remarcó el compromiso cotidiano de los equipos. “Aparte de ser referentes de género, todas y todos tienen otras responsabilidades, por eso es muy valioso todo el tiempo que dedican. No solo hoy sino el que prestan para estar al servicio de la red”, expresó.

Durante la jornada se presentaron además distintas herramientas destinadas a facilitar el acceso a documentos y mejorar la recopilación de información vinculada a las metas planteadas para cada área.

El encuentro incluyó exposiciones de representantes de sectores relacionados con agua, energía, obras públicas y vialidad, y concluyó con la propuesta de realizar futuros espacios de intercambio en diferentes lugares de trabajo para profundizar el conocimiento de las distintas realidades laborales.

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