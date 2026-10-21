Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

La respuesta irónica de Sánchez tras el ataque de Milei

Subió una foto escuchando la canción "Fanático" de Lali Espósito, enfrentada con el presidente argentino

Por Redacción

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió de manera irónica las fuertes críticas de Javier Milei con una publicación en redes sociales de una imagen en la que está escuchando la canción "Fanático" de Lali Espósito, la artista argentina que ya ha tenido varios cruces con el mandatario argentino.

"Camino de Burgos con este temazo argentino de Lali", escribió Sánchez sobre la imagen. Al hablar en el Nueva Economía Fórum, Milei trató de "impresentable dictador" al jefe de Estado y pidió "sacarlo a patadas", en referencia a las elecciones adelantadas convocadas para el 29 de noviembre.

Poco antes que Milei brindara su discurso, Sánchez publicó un breve video en X en el que se declara orgulloso de ser "zurdo".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?