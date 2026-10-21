La respuesta irónica de Sánchez tras el ataque de Milei

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió de manera irónica las fuertes críticas de Javier Milei con una publicación en redes sociales de una imagen en la que está escuchando la canción "Fanático" de Lali Espósito, la artista argentina que ya ha tenido varios cruces con el mandatario argentino.

"Camino de Burgos con este temazo argentino de Lali", escribió Sánchez sobre la imagen. Al hablar en el Nueva Economía Fórum, Milei trató de "impresentable dictador" al jefe de Estado y pidió "sacarlo a patadas", en referencia a las elecciones adelantadas convocadas para el 29 de noviembre.

Poco antes que Milei brindara su discurso, Sánchez publicó un breve video en X en el que se declara orgulloso de ser "zurdo".