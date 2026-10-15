El papa León XIV hizo llegar este miércoles un mensaje a los participantes del encuentro internacional por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del papa Francisco dedicada al amor y la vida familiar. A través de una carta escrita antes de su intervención quirúrgica, el pontífice agradeció las muestras de afecto, las oraciones y el trabajo desarrollado durante las jornadas: “Les pido que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”, escribió.

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