Primer día: camina, come y tiene buen ánimo

El papa León XIV continúa mostrando una evolución favorable después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. Según el último parte médico difundido este miércoles por el Vaticano, su recuperación avanza de acuerdo con lo previsto, sin complicaciones y con resultados alentadores en los controles realizados durante las últimas horas.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó por la mañana que el Pontífice había pasado una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado. Horas después, un nuevo comunicado ofreció mayores precisiones sobre su estado de salud y confirmó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax efectuados durante la jornada presentaron valores compatibles con la evolución esperada tras una cirugía de estas características.

El informe fue firmado por Luigi Carbone, médico personal del Papa, y Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que estuvo a cargo de la intervención. Ambos especialistas señalaron que el proceso posoperatorio transcurre normalmente y que, hasta el momento, no se registraron complicaciones.

Una de las novedades más importantes es que León XIV comenzó a caminar por su habitación y a realizar ejercicios de fisioterapia respiratoria, fundamentales para favorecer la recuperación de la capacidad pulmonar después de la operación. Además, pudo desayunar y almorzar con normalidad, una señal positiva dentro de su evolución clínica. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, también transmitió tranquilidad al asegurar que el estado de ánimo del Pontífice es bueno.

Los médicos establecieron inicialmente un período de internación de siete días, durante el cual León XIV permanecerá bajo observación y recibirá los cuidados necesarios.

La rehabilitación respiratoria constituye uno de los aspectos centrales del proceso, debido a que la extirpación de una parte del pulmón requiere una adaptación progresiva del organismo. Los ejercicios indicados buscan favorecer la expansión del tejido pulmonar restante, mejorar la ventilación y reducir el riesgo de complicaciones posoperatorias.

En paralelo, los profesionales continuarán controlando su evolución mediante estudios clínicos, análisis de laboratorio y evaluaciones de la función respiratoria, según las necesidades que presente.