¿Podrá venir el Papa?: la operación de León XIV abre dudas sobre su visita al país

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, quedó bajo un signo de interrogación después de la operación pulmonar a la que fue sometido. Si bien la intervención se desarrolló sin complicaciones y los primeros datos médicos resultan alentadores, todavía debe atravesar la recuperación posoperatoria y las evaluaciones que permitirán establecer cuándo podrá retomar una actividad habitual. Por ahora, el Vaticano no anunció modificaciones en el itinerario.

El recorrido sudamericano está programado entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye escalas en Uruguay, la Argentina y Perú. Se trata de una gira que demandaría varios traslados, vuelos prolongados y una agenda de actividades en distintos lugares. De ahí que la posibilidad de concretarla dependerá, en buena medida, de cómo evolucione el pontífice durante las próximas semanas.

Para comprender en qué medida la intervención puede alterar los planes del Papa, la doctora Susana Berutti, oncóloga torácica del Hospital Italiano de La Plata, explicó que el tipo de cirugía realizada y las condiciones generales del paciente son elementos favorables para una recuperación relativamente rápida.

“La cirugía que se realizó fue una lobectomía oncológica en el lóbulo inferior derecho con fines de control de enfermedad. El diagnóstico posterior confirmó que la lesión correspondía a un adenocarcinoma de pulmón, un tumor maligno que, según la información disponible, era pequeño y se encontraba localizado”, detalló la oncóloga.

El hecho de que la intervención se practicara mediante una técnica videoasistida, mínimamente invasiva en comparación con una cirugía convencional, sumada al estado general de salud del pontífice, permitiría para Berutti pensar en una evolución favorable.

El Papa “tiene características de ser no tabaquista y de tener un buen control de salud en general, incluso entiendo que es deportista, así que la recuperación debería ser rápida”, dijo la médica, quien también explicó que, tras la extirpación del lóbulo afectado, se espera que los otros dos lóbulos del pulmón derecho compensen su función.

En cuanto al pronóstico oncológico, la médica indicó que la información conocida hasta el momento describe una lesión en una etapa inicial. En ese escenario, la cirugía puede ser suficiente para tratar definitivamente la enfermedad, aunque restan realizar estudios complementarios para conocer las características biológicas del tumor y definir el seguimiento.

TIEMPOS DE CADA PACIENTE

“Por lo pronto se sabe que era un tumor local y pequeño, un estadio inicial incipiente que la cirugía oncológica suele ser la única herramienta de tratamiento definitivo”, afirmó Berutti. No obstante aclaró que la evolución física es variable y que los tiempos de recuperación dependen de cada paciente.

Ese punto resulta central para evaluar la posibilidad de la gira. Una evolución clínica favorable no significa necesariamente que el Papa esté en condiciones de viajar de inmediato, en especial cuando el calendario incluye desplazamientos entre tres países y una sucesión de compromisos públicos.

Respecto de los vuelos, Berutti explicó que las principales precauciones se relacionan con el proceso de cicatrización. “En cuanto a la limitación de viajes y vuelos, en este caso tiene que ver con los tiempos de cierre de heridas quirúrgicas. La demora prudencial de cuidado de heridas suele ser de entre diez y catorce días”, precisó.

Como señaló la médica, de acuerdo con la información disponible no habría una limitación específica vinculada con la función respiratoria, dado que la operación no presentó complicaciones agudas y el resto del pulmón derecho se encuentra sano. Esa evaluación, sin embargo, no equivale a una autorización para viajar ni permite establecer una fecha concreta para retomar una agenda exigente.

Por el momento, la visita de León XIV sigue en pie, pero su concreción dependerá de la evolución posoperatoria y de las decisiones que se adopten a partir de los controles médicos. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si el pontífice podrá cumplir el recorrido previsto o si será necesario modificar los planes.