Los que buscan un segundo trabajo: según el Indec, en La Plata esa cifra duplica al promedio del país

A pesar de una leve mejoría en los niveles de desempleo, el mercado de trabajo en el aglomerado del Gran La Plata continúa mostrando signos de una fuerte presión. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al primer trimestre de 2026, la Región se posiciona como una de las áreas con mayores dificultades para garantizar jornadas laborales completas, registrando tasas de subocupación que casi duplican el promedio de los 31 aglomerados urbanos del país.

La tasa de subocupación total en el Gran La Plata alcanzó el 18,2% al inicio de 2026. Si bien este valor representa un descenso frente al 19,9% registrado en el último trimestre de 2025, la cifra sigue siendo alarmante cuando se la compara con el 11,1% del promedio nacional. Esto implica que casi dos de cada diez trabajadores en la Región trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más.

El dato más crítico se observa en la "subocupación demandante", es decir, aquellos trabajadores con jornadas reducidas que buscan activamente sumar más horas. En el Gran La Plata, esta tasa se ubicó en el 14,4%. Al contrastar este indicador con el promedio nacional del 7,5%, se confirma que la necesidad de conseguir más empleo en la Región es prácticamente el doble que en el resto de las principales ciudades del país.

Esta situación se complementa con una elevada tasa de ocupados demandantes de empleo, que llega al 23,8% en el Gran La Plata, superando ampliamente el 15,8% registrado a nivel nacional. Estos números reflejan que, incluso quienes cuentan con un empleo, se ven forzados a presionar sobre el mercado laboral para mejorar su situación de ingresos o estabilidad.

La informalidad laboral, en ascenso a nivel nacional

Mientras algunas regiones intentan estabilizar sus niveles de empleo, la calidad del mismo muestra un deterioro progresivo en todo el territorio nacional. Los informes del INDEC revelan un crecimiento sostenido en la tasa de informalidad, que ha pasado de representar el 43% en el cuarto trimestre de 2025 al 44,2% en el primer trimestre de 2026.

Este incremento de 1,2 puntos porcentuales en solo tres meses se vuelve más profundo en la comparación interanual: respecto al primer trimestre de 2025, cuando la informalidad era del 42,0%, el aumento es de 2,2 puntos porcentuales. En términos absolutos, la población con empleo informal en los 31 aglomerados urbanos ya alcanza los 5,9 millones de personas, lo que significa que casi 150.000 personas se sumaron a la informalidad respecto al cierre del año anterior.

El desglose por categorías laborales muestra que la precariedad golpea con mayor fuerza a los asalariados: el 37,9% de los empleados en relación de dependencia no cuenta con descuento jubilatorio al inicio de 2026, lo que representa un aumento frente al 36,3% registrado apenas un trimestre atrás.

Retrocedió el desempleo en La Plata, Berisso y Ensenada

El desempleo en el Gran La Plata descendió en el primer trimestre de 2026 un 1,7%, según el último informe del Indec, publicado ayer. Si bien el porcentaje a nivel nacional coincide con el regional -7,8 por ciento-, en la contabilización global que el organismo realiza de 31 grandes centros urbanos la desocupación sufrió un incremento del 0.3 por ciento.

El relevamiento trimestral que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) realizó en el primer trimestre de este año arrojó como resultado que los desocupados en La Plata, Berisso y Ensenada se ubicaban en unas 37.000 personas (7,8 por ciento).

En nuestra Región el relevamiento detecta una baja respecto del último trimestre de 2025, cuando la desocupación se ubicó en 9,5%, es decir, en 45.000 personas. En aquel momento, el diagnóstico había ubicado al desempleo en el Gran La Plata dos puntos por encima del promedio nacional, que se había ubicado en 7,5 por ciento.