Malvinas | Decretos, proyectos de ley y ampliación de recursos: uno por uno, los anuncios de Milei

Tras los anuncios para defender la soberanía de las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei modificó mediante un decreto el Presupuesto 2026 para reforzar partidas salariales, organismos de inteligencia, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y las Fuerzas Armadas.

La medida fue establecida a través del Decreto 867/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, a través del cual justifica la necesidad de garantizar la continuidad de servicios y funciones consideradas esenciales para el funcionamiento del Estado.

Los cambios incluyen recursos destinados a atender necesidades salariales y operativas de las áreas alcanzadas. En el caso de las Fuerzas Armadas, las partidas permitirán incorporar, modernizar y recuperar equipamiento para fortalecer sus capacidades operativas.

También se incrementaron los recursos de la CONAE para sostener programas y actividades vinculadas con la política espacial argentina.

Cadena Nacional de Milei por las Malvinas

La medida se da después que Milei realizó anoche una serie de anuncios relacionados a las Islas Malvinas, con el objetivo de no perder recursos a manos de decisiones "unilaterales" de parte de Gran Bretaña.

Una de las iniciativas era la de disponer mayores recursos al ministerio de Defensa, con el objetivo de construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. La idea del Gobierno es incrementar las capacidades en telecomunicaciones. "Nos vamos a convertir en un polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", enfatizó.

Además, Milei anunció la firma de un decreto para acelerar las sanciones contra compañías que exploten petróleo en la zona de las Islas Malvinas

El mandatario también detalló que firmó un primer decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” que impone la Ley Nº26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica.

El Gobierno buscará “inhabilitar de operar en territorio argentino” a las empresas involucradas, que también se expondrán a juicio en ausencia.