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Política y Economía

Islas Malvinas: Milei dijo que la ONU "decidió mirar para otro lado" y pidió a Gran Bretaña reanudar las negociaciones

El Presidente habló ante la Asamblea General tras el cruce con Londres

Por Redacción

El presidente Javier Milei brindó un encendido discurso ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, a la que calificó de "inútil" y expresó que "sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos".

"La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto", precisó.

Asimismo, reiteró el planteo por la soberanía por las Islas Malvinas, afirmó que en ese sentido la organización "miró para otro lado" y solicitó a Gran Bretaña la necesidad de retomar el diálogo para "reanudar las negociaciones" con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

Por la tarde encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute, donde hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18hs., Milei se reunirá con grandes empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización, mientras que la actividad del día concluirá con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

Mañana, a las 13hs., el Presidente brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos, mientras que para las 21hs. está previsto el regreso en un vuelo que arribará el viernes alrededor de las las 8:30hs.

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