Islas Malvinas: Milei dijo que la ONU "decidió mirar para otro lado" y pidió a Gran Bretaña reanudar las negociaciones

El presidente Javier Milei brindó un encendido discurso ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, a la que calificó de "inútil" y expresó que "sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos".

"La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto", precisó.

Asimismo, reiteró el planteo por la soberanía por las Islas Malvinas, afirmó que en ese sentido la organización "miró para otro lado" y solicitó a Gran Bretaña la necesidad de retomar el diálogo para "reanudar las negociaciones" con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

Por la tarde encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute, donde hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18hs., Milei se reunirá con grandes empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización, mientras que la actividad del día concluirá con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

Mañana, a las 13hs., el Presidente brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos, mientras que para las 21hs. está previsto el regreso en un vuelo que arribará el viernes alrededor de las las 8:30hs.