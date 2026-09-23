“Protesta formal” ante el Reino Unido por Malvinas

El presidente, Javier Milei, dará hoy su tercer discurso en la Asamblea General de la ONU, donde se espera que refuerce el reclamo argentino “legítimo e irrenunciable” por la soberanía de Malvinas. En la previa, el Gobierno presentó ayer una protesta formal contra el Reino Unido por la extensión de licencias a empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas.

A través de un comunicado oficial, Gobierno detalló que la instrucción fue dada por el canciller Pablo Quirno, que acompaña a Milei en su agenda en Nueva York. Según se informó, en el reclamo realizado ante la Embajada británica la Casa Rosada expresó “su enérgico rechazo [...] ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto de la pretendida extensión de ‘licencias’ de producción de hidrocarburos offshore”.

Además, la protesta incluye el repudio a “la pretendida aprobación para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la ‘licencia PL001’”.

En uno de los pasajes más contundentes del texto, el Gobierno advirtió que “la República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”.

Finalmente, la Cancillería enmarcó la queja diplomática en el incumplimiento de los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas. Según el documento, “la realización de actividades unilaterales en el área sujeta a la disputa de soberanía vulnera flagrantemente la Resolución 31/49 de la Asamblea General”. Dicha resolución, se recordó, insta a ambos países a abstenerse de realizar modificaciones unilaterales mientras se encuentre pendiente la resolución pacífica del conflicto. Se señaló, por último, que las acciones británicas menoscaban lo dispuesto por la histórica Resolución 2065 (XX) y normativas sucesivas del Comité Especial de Descolonización de la ONU.