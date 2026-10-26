Sin Bullrich, Milei salió al balcón de la Casa Rosada a "farmear aura"

El presidente Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada este lunes acompañado de gran parte de su Gabinete y protagonizó una curiosa escena junto a las delegaciones de estudiantes que recorrían Plaza de Mayo.

Escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y varios de sus ministros, el mandatario realizó un gesto popularizado por niños y adolescentes denominado "six seven" que implica mover las palmas hacia arriba, de forma alternativa.

El saludo se dio en la previa a la reunión de equipo de este lunes tras el triunfo de tras el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, quien se impuso por casi cuatro millones de votos por sobre el candidato de derecha, Flávio Bolsonaro.

El mandatario llegó a las 9:15hs. a la sede gubernamental para recibir al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap, antes del encuentro con sus funcionarios, que comenzó a las 10hs.

Luego, en la previa al intercambio que tuvo lugar en el Salón Eva Perón, salió al histórico balcón para saludar a los vecinos, turistas y jóvenes que transitaban por Plaza de Mayo. Junto a él estuvieron los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello, de Salud, Mario Lugones, de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero presidencial, Adrián Ravier, en tanto que la senadora Patricia Bullrich no estuvo presente en la reunión.