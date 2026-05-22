Tras el anuncio de Milei, desde el campo dicen que las retenciones "deberían ser cero"

Luego que el presidente Javier Milei anunciara una baja en las retenciones al trigo y a la cebada, desde el campo mostraron sorpresa con la medida y dijeron que "apuntamos a que sean cero".

"No lo esperábamos, siempre mostramos los resultados y son muy receptivos en el Gobierno, pero no lo esperábamos”, indicó esta mañana en declaraciones a la prensa el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.



En ese marco, el dirigente señaló que desde el sector "apuntamos a que las retenciones sean cero". "Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible. La baja genera más producción, que genera virtud para todo el país", agregó, por lo que hizo hincapié que deben retornar a cero.

Milei anunció ayer la baja de los derechos de exportación al trigo, la cebada y la soja hasta el 2028, y también retenciones cero a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias por un año.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará "del 7,5% al 5,5% a partir de junio" de este año, detalló el jefe de Estado al encabezar el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos", precisó.

"No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027. A la industria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero", anunció.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán "bajando retenciones" y "achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde". "Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad", agregó.