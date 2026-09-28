Tras el conflicto, los taxistas de La Plata decidieron ponerle fin a la "violencia entre trabajadores" y esperan una solución institucional

Tras una semana marcada por protestas y episodios de tensión en las calles de La Plata, las entidades que representan legalmente al sector de taxis en la ciudad fijaron su postura a través de un comunicado. Bajo la premisa de decirle "no a la violencia entre trabajadores", los choferes instaron al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante a tomar las riendas del conflicto y brindar una respuesta normativa definitiva.

En el documento difundido recientemente, los representantes del sector fueron categóricos respecto a los cruces registrados en las calles: "No podemos, ni debemos tener una lucha entre trabajadores, porque no es la solución".

En esa línea, delegaron la responsabilidad de destrabar el conflicto de manera exclusiva en las autoridades competentes, aunque ratificaron que no abandonarán sus reclamos de fondo. "Continuaremos en la lucha contra las aplicaciones ilegales por los medios administrativos que consideremos adecuados", advirtieron en el texto.

Esta declaración surge como respuesta a la escalada de fricciones de los últimos días. El miércoles pasado, los titulares de taxis se movilizaron hacia el centro de la Ciudad para denunciar una competencia desleal y exigir mayores controles municipales sobre plataformas como Uber, Cabify y Didi.

Según argumentan, la pesada carga impositiva y normativa a la que deben someterse los vehículos tradicionales contrasta fuertemente con la desregulación de las aplicaciones, un desbalance que se agrava frente al incremento de los insumos y la caída del poder adquisitivo.

Como contrapartida, los conductores de las plataformas digitales protagonizaron su propia manifestación el viernes frente a la sede comunal, donde defendieron su derecho a trabajar y generar ingresos mediante este formato ante la crisis económica.

Frente a este escenario, el Municipio avanza con una mesa de diálogo que incluya a todas las partes involucradas. La intención del Ejecutivo es abordar la problemática de manera integral, una estrategia que coincide con la inminente discusión del nuevo pliego para la licitación del transporte de colectivos que se enviará al cuerpo legislativo el mes próximo.

El conflicto ya se instaló de lleno en el recinto del Concejo Deliberante, a pesar de que no se había ingresado ningún expediente formal sobre el tema. Durante la última sesión, el bloque oficialista solicitó prudencia para avanzar en una instancia de diálogo amplio.

Desde esa bancada reconocieron que resulta atendible tanto la dramática caída en la demanda que sufren los taxistas como la necesidad de los choferes de aplicaciones, quienes encuentran en esa veta una forma de incrementar sus ingresos para llegar a fin de mes.

Por su parte, desde la oposición, sectores ligados al PRO y a los libertarios reclamaron una actualización normativa de fondo. A través de la voz de Juan Pablo Allan, plantearon la necesidad de reconocer que estas plataformas "llegaron para quedarse" y que la ciudad deberá avanzar hacia un esquema de convivencia armónica, tal como ha ocurrido en otras partes del mundo. Para lograrlo, señalaron que será imperativo revisar y adaptar la ordenanza que regula el servicio de taxis, la cual se encuentra vigente desde el año 1978.

Los conductores de apps pactaron la tregua

Días atrás, la Asociación Civil de Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA) sumó su voz al pedido de paz social en medio del conflicto del transporte platense. A través de un documento oficial, la entidad confirmó un cese de hostilidades con los choferes de taxis y apuntó contra la inacción de las autoridades locales frente a la escalada de violencia.

Según detallaron desde la agrupación, el último viernes 25 de septiembre concretaron un encuentro con los referentes del sector de taxis y remises para encauzar el malestar general. Tras esa charla, las partes pactaron una tregua durante el fin de semana

Ante este panorama, solicitaron la habilitación inmediata de los canales institucionales para resolver la controversia de manera democrática y garantizar la seguridad de todos los actores involucrados.