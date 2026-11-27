La senadora Patricia Bullrich resaltó la media sanción que logró el oficialismo al proyecto de reforma electoral, que incluye la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y habló de "un proyecto que reelija".

"Creo que es una reforma interesante, importante y va a permitir mucho elementos de organización política. Además, es importante no perder meses de gobierno, porque se paraliza por ser año electoral y parece una administración de tres año", sostuvo la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado.

Al ser consultada sobre si esta reforma le sirve a la gente o al Gobierno para que el presidente Javier Milei sea reelecto, la ex ministra de Seguridad señaló que no cree que "se tenga como objetivo su reelección" y que la suspensión de las PASO "son un gasto para la sociedad que no tiene sentido".

También se refirió sobre "su proyecto" y la posibilidad de ser candidata en las elecciones generales de 2027: "Ya lo he dicho infinidad de oportunidades. Yo estoy en un proyecto, es fundamental que este proyecto reelija y que todos pongamos todo para que eso suceda. Hay que discutir entre nosotros y en sociedad cuáles son los elementos que nos van a ayudar para llegar holgados a la elección. Hay que mantener los fundamentos del proyecto pero hay que tratar de dirigirnos a los sectores que más les cuesta, yo estoy dedicada a eso, no quiero ninguna discusión de candidaturas".

Además, se definió como "rebelde" y que "las cosas que digo las digo. Nosotros no vinimos originalmente de LLA, nos acoplamos a un triunfo de Milei en 2023 y acompañamos fuertemente este proyecto y lo seguimos acompañando”. Y respecto de si la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le pidió que se "bajara" de una eventual candidatura a Presidente, afirmó: "No puede pedirme que me baje de algo a lo que nunca me subí. Las palabras y los análisis van tomando distancia de lo que uno dijo. Nunca me gustó someterme a nada. Siempre me gustó ser socia de los cambios que se están construyendo y aportar”.