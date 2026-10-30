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Viaje N° 48: Javier Milei vuelve a cruzar el Atlántico para asistir a la Cumbre Iberoamericana

El Presidente de la Nación viajará por segunda vez en el año a España para participar en una cita multilateral junto a 22 mandatarios

Por Redacción

Javier Milei volverá a cruzar el Océano Atlántico para viajar a España, a dos semanas de haber regresado del territorio ibérico, y emprenderá su viaje N°48 desde que asumió como Presidente de la Nación en diciembre de 2023.

El objetivo del jefe de Estado argentino es participar en la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid entre el 4 y 5 de noviembre. Esta reunión busca juntar a los líderes de los 22 países de habla española y portuguesa, como así también “reforzar el papel de España como puente entre Europa y América Latina”.

En esta ocasión, el lema del encuentro será “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Las charlas se enfocarán en ejes como la sostenibilidad y el medioambiente, la innovación y la inclusión social, y la infancia y la juventud.

La cumbre estará presidida por el Rey Felipe IV, con quien Milei no pudo encontrarse la vez anterior que fue a España, porque rechazó reunirse con su el presidente español, Pedro Sánchez. En ese sentido, el gobierno argentino no confirmó quiénes acompañarán al mandatario argentino en la travesía, ni si tendrá otras actividades en agenda, por fuera de la cumbre.

De esta forma, Milei viajará por octava vez a España desde que asumió el cargo y el primero para una cita multilateral con otros líderes iberoamericanos. Sin embargo, en esta oportunidad, Lula no viajará al territorio español y enviará una comitiva compuesta por diferentes funcionarios de su gobierno.

Igualmente, el calendario prevé otras dos posibles coincidencias entre Milei y Lula antes de fin de año: la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el 4 de diciembre en Montevideo, y la cumbre de líderes del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral, en Florida.

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