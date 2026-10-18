Influencers de la salud: por qué cada vez más profesionales crean contenido

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de consulta sobre alimentación, actividad física, enfermedades y bienestar. Entre videos breves, recetas, rutinas de ejercicios y explicaciones sobre distintas patologías, cada vez más profesionales de la salud utilizan sus cuentas para divulgar conocimientos de su disciplina, acercarse al público y, en muchos casos, desarrollar una nueva fuente de trabajo.

Ya no es necesario esperar a que una persona llegue al consultorio para explicarle un concepto, responder una duda frecuente o desarmar una creencia equivocada. Un video puede alcanzar a miles de usuarios, incluso a quienes viven lejos del lugar donde el profesional atiende. Instagram, TikTok y YouTube funcionan así como canales de divulgación, pero también como vidrieras para dar a conocer servicios y construir una identidad profesional.

Detrás de esa presencia hay motivaciones diferentes. Algunos comenzaron a publicar porque siempre les interesó la comunicación; otros encontraron en las redes una alternativa durante la pandemia de coronavirus, cuando las consultas y buena parte de la vida cotidiana se trasladaron al entorno digital. También están quienes las incorporaron como una herramienta para conseguir pacientes, ofrecer productos o servicios y trabajar con marcas. Para Sebastián Piedrabuena, especialista en marketing de ventas para profesionales de la salud, esta transformación responde también a los límites de las estrategias tradicionales. “Antes la estrategia era el boca en boca, era la cercanía”, explica. Hoy, en cambio, las plataformas permiten llegar a personas de otras ciudades, provincias e incluso países, y ofrecen nuevas posibilidades para captar pacientes.

EL ROL DE LOS ESPECIALISTAS FRENTE A LA INFODEMIA DIGITAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la abundancia de contenidos, entre los que conviven datos correctos y afirmaciones falsas o engañosas, puede generar confusión y favorecer decisiones perjudiciales para la salud.

En ese escenario, la presencia de profesionales habilitados puede ayudar a ofrecer explicaciones accesibles, contextualizar recomendaciones y advertir sobre los riesgos de seguir consejos generales sin considerar las particularidades de cada persona. No alcanza, sin embargo, con tener un título: comunicar en redes exige traducir conocimientos técnicos a un lenguaje comprensible, sin perder precisión ni convertir cuestiones complejas en recetas universales. A eso se suman las dificultades para exponerse y las dudas sobre cómo transformar las publicaciones en una herramienta efectiva de trabajo. Según Piedrabuena, algunos profesionales ya tienen seguidores, pero no saben cómo convertirlos en potenciales clientes; otros necesitan aprender desde los aspectos técnicos hasta la planificación del contenido.

Tres testimonios introducen una advertencia: las redes pueden ampliar las posibilidades de un profesional, pero requieren tiempo, dedicación y una exposición con la que no todos se sienten cómodos. Piedrabuena señala que el miedo a las críticas, a la burla y a sentirse observado en el ejercicio de la profesión puede convertirse en una barrera para empezar. Por eso, muchos necesitan trabajar sobre la confianza para animarse a mostrarse.