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Entre los beneficios comprobados y las promesas exageradas

Prometen más fuerza, memoria y mejor descanso: qué dice la ciencia sobre los suplementos de moda

La creatina, el glicinato de magnesio y la vitamina D3 se convirtieron en protagonistas de una tendencia que promete mejorar la salud general. Sin embargo, las investigaciones científicas muestran diferencias importantes entre sus beneficios comprobados y las expectativas que generan

Por Redacción

El consumo de suplementos nutricionales gana visibilidad en redes sociales, donde cada vez más publicaciones recomiendan incorporar determinadas sustancias a la rutina diaria para mejorar el rendimiento físico y mental. Entre las más mencionadas aparecen la creatina, el glicinato de magnesio y la vitamina D3, tres compuestos con funciones diferentes en el organismo.

Aunque los tres cuentan con fundamentos científicos, los especialistas advierten que no todos sus beneficios están igualmente demostrados. Mientras la creatina presenta resultados consistentes sobre la fuerza y el desarrollo muscular, las investigaciones sobre sus efectos cognitivos todavía son preliminares. En tanto, el magnesio podría contribuir modestamente al descanso y la vitamina D resulta esencial para la salud ósea, aunque su suplementación no siempre es necesaria.

La principal diferencia está en que una sustancia sea indispensable para el funcionamiento del organismo no significa que consumir cantidades adicionales mejore automáticamente la salud. Los efectos dependen de la alimentación, la edad, las condiciones médicas y la existencia de deficiencias nutricionales.

Los efectos dependen de la alimentación, la edad, las condiciones médicas y la existencia de deficiencias nutricionales

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