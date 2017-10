La evaluación Aprender 2017 se tomará sin suspender las clases

Se realizará el 7 de noviembre y abarcará a más de 1,2 millones de alumnos. Prueba piloto en 4º grado

Más de 1,2 millones de estudiantes de todo el país serán evaluados el 7 de noviembre próximo en el marco de la prueba Aprender 2017. Es la segunda edición de este operativo nacional, que este año tendrá algunos cambios, como la no suspensión de clases durante la evaluación, una experiencia piloto con chicos y chicas de 4º grado y textos en Braille para alumnos ciegos.

En tanto, el martes que viene se realizará en institutos de formación docente la evaluación Enseñar, destinada a estudiantes de magisterio y de distintos profesorados que están a punto de egresar (ver aparte).

El anuncio sobre Aprender 2017 se llevó a cabo ayer a la tarde. Estuvo encabezado por el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y la secretaria de Evaluación Educativa, Elena Duro.

El titular de la cartera educativa subrayó que “no hay políticas públicas serias si no se sabe cuál es el universo al que se aplican. Nos interesa recabar continuamente información para trabajar en ellas. No nos interesa falsear datos, ni crear un mundo imaginario”. Y añadió: “Nosotros nos estamos rebelando contra el conservadurismo del sistema educativo. Estamos dando una batalla cultural. La prueba Aprender se hará todos los años aunque haya críticas o no de determinados gremios”.

algunos cambios

El operativo alcanzará a 1.210.620 estudiantes, que serán evaluados por 92.730 docentes de 31.300 escuelas públicas y privadas de todo el país.

Elena Duro, a su turno, detalló que “a diferencia del año pasado, esta vez no habrá suspensión de clases el día de la prueba. Además se evaluará la capacidad de los estudiantes de 4º grado del nivel primario para producir un texto escrito. Será una muestra representativa a nivel nacional. Asimismo, se incluirán pruebas en Braille para alumnos con ceguera, y todas las escuelas contarán con evaluaciones aptas para estudiantes con disminución visual”.

“Los resultados serán devueltos a los establecimiento educativos y a toda la sociedad a partir de marzo o abril de 2018”, anticipó.

caracteristicas

En Educación recordaron que Aprender es “el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan”.

“Su objetivo es obtener y generar información de calidad para conocer los logros alcanzados y los desafíos pendientes en torno a los aprendizajes de los estudiantes, que contribuya a enriquecer los procesos de mejora educativa continua y a disminuir las brechas de desigualdad educativa”.

Serán evaluados los jóvenes de 5º o 6º de secundaria (último año, según la provincia) en Lengua y Matemática. En tanto, en 6º grado de primaria a los alumnos se los evaluará en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Este año, como se dijo, en 4º grado de primaria se examinará la capacidad de los estudiantes para producir un texto escrito. El propósito principal es “analizar la habilidad del alumno para escribir un texto coherente y cohesivo”. Se tendrán en cuenta “el dominio de las convenciones lingüísticas (ortografía, puntuación, morfosintaxis y legibilidad), dominio discursivo (propósito comunicativo y género) y dominio textual (cohesión y coherencia)”.

1,2 millones

Son los estudiantes de todo el país a los que alcanzará la segunda edición del operativo nacional de evaluación, Aprender 2017. Este año, durante la prueba no se suspenderán las clases, habrá textos en Braille para chicos ciegos y se examinará la capacidad de redacción de los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias.

31.600 alumnos

Serán evaluados en el marco de la prueba Enseñar, que se tomará el próximo martes a quienes están por egresar de los institutos de formación docente. Estudiantes que se encuentran haciendo la residencia de los profesorados en educación primaria y de las materias del ciclo básico de la secundaria rendirán una evaluación diagnóstica.