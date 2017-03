Adelanto a los docentes y premio de $ 1.000 a los que no pararon

Volvió a convocar a los gremios pero dijo que algunos dirigentes “no tienen vocación de diálogo”

El gobierno bonaerense decidió endurecer su postura frente al conflicto con los docentes. No sólo anunció que pagará un adelanto de entre 1.500 y 3.750 pesos a los maestros a cuenta de las paritarias, sino además un reconocimiento extraordinario por presentismo de 1.000 pesos a quienes no se adhirieron a los paros.

En medio de una tensión que va en aumento por la decisión del Frente Gremial de continuar con las medidas de fuerza, la Provincia buscó con estos anuncios desinflar las protestas y acorralar a los sindicatos en procura de que firmen un acuerdo paritario.

En ese mismo sentido hay que leer la ratificación de que se vienen fuertes descuentos para los maestros que pararon y que podrían llegar hasta los 6 mil pesos.

Los anuncios se produjeron durante una conferencia de prensa que la gobernadora María Eugenia Vidal encabezó ayer en Casa de Gobierno junto a los tres ministros encargado de la negociación: Alejandro Finocchiaro (Educación), Marcelo Villegas (Trabajo) y Hernán Lacunza (Economía).

Vidal insistió en darle una connotación política al conflicto salarial y disparó: “Algunos dirigentes gremiales no tienen vocación de diálogo sino de conflicto”. Y completó: “No estoy trabajando por futuras candidaturas y no me importa si pierdo una elección como consecuencia de esta discusión”.

“No me importa si pierdo una elección por esta discusión. No voy a especular, no soy candidata, no estoy trabajando por futuras candidaturas y mi único interés son los chicos y sus familias”

María Eugenia Vidal

Gobernadora de Buenos Aires

“Me consta que muchos dirigentes gremiales tienen buena fe y desde ese lugar dar una discusión salarial, pero hay otros que no, que solo quieren el conflicto. A esos les pido que sean tan honestos como yo y digan de qué partido son, a qué elección gremial o política quieren presentarse y cuáles son sus intereses y demos un debate abierto de cara a la sociedad sobre nuestra educación pública”, acusó la mandataria al apuntarle, aunque sin nombrarlo, al titular del Suteba, Roberto Baradel, quien abreva en aguas del kirchnerismo.

La Provincia decidió además convocar a los gremios para hoy a las 17 a seguir negociando, aunque los sindicatos mayoritarios se resisten a concurrir porque desconocen la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo y que es objeto de una particular pulseada a través de diversos fallos en el fuero contencioso platense.

Frente al anuncio de Vidal, los gremios redoblaron la apuesta y pidieron una audiencia a la Gobernadora “para que, en el marco de la voluntad de diálogo que ella expresa y reclamado reiteradamente por las organizaciones, se pueda encontrar un camino para avanzar en la solución del conflicto”. Los sindicatos rechazaron la última propuesta de aumento de un 19% en tres cuotas para todo el año.

Pero además, fustigaron el anuncio. “Fue muy pobre frente a la magnitud del conflicto”, dijo la secretaria gremial del Suteba, María Laura Torre.

Vidal anunció el pago de mil pesos por única vez para aquellos docentes que no pararon.

Además, habrá un pago a cuenta de lo que finalmente se cierre en la paritaria (tal como había propuesto en la última oferta del pasado viernes y los gremios rechazaron) que arrancará en 1.500 pesos para los agentes que cobran hasta 15.000 pesos; de 2.250 pesos para los sueldos de más de 15 mil y hasta 20 mil pesos; de 3.000 pesos para los sueldos de más de 20 mil y hasta 30 mil pesos y de 3.750 pesos para quienes cobren sueldos mayores a los 30 mil pesos.

Ambos conceptos, según se informó, se pagarán a fines de la semana que viene.