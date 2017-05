“Está muy bien planeado lo que me hicieron”, dijo Cartasegna

La causa es un gran misterio, ya que la pista de los caranchos parece perder terreno

En medio de un gran misterio, con la pista de los caranchos que parece haber quedado en un segundo plano, para darle lugar a otras no vinculadas con las tareas que realizaba, el fiscal Fernando Cartasegna, que ya recibió el alta médica, dijo ayer en una entrevista radial que el ataque tuvo un alto grado de preparación.

“Está muy bien planeado lo que me hicieron. Buscaron, dentro de lo imposible, la forma de llegar a mi persona. Con todos los custodios, con todo lo que he tenido, con gente que me está siempre encima, pasó esto, que fue bastante fuerte”, destacó.

Seguidamente, el fiscal aclaró que “no hubo una entrega. Lo quiero dejar en claro. Sólo buscaron la manera de encontrarme así. Después, cuando se den a conocer las cosas, se van a dar cuenta que está muy bien armado. Por la gente que tengo alrededor, pongo las manos en el fuego”.

“No puedo contar mucho, porque me pidió la fiscal -por Ana Medina- que tenga mucha prudencia de cómo fue el hecho. Será cuestión de que la doctora investigue qué pasó”, agregó.

Por último, más allá de su estado general de aturdimiento, Cartasegna expresó que “quiero llevarle tranquilidad a la gente que me quiere o me ha expresado solidaridad. Estoy bien, un poco lento para hablar por los medicamentos, pero bien. Tratando de recomponer las ideas. Necesito tiempo para que pueda recordar o reconstruir lo que pasó. Hoy no estoy en condiciones de hacerlo”.

LA RUTA DEL EMPLEADO JUDICIAL

Mucho se ha hablado de la presunta participación en el ataque de un empleado judicial cercano a Cartasegna. Recordemos que el miércoles pasado, en el interior de su oficina, lo encontraron amordazado, atado de pies u manos y un con cable de computadora anudado al cuello, con el que, según el fiscal, intentaron estrangularlo. Pero el mismo funcionario, cuando comenzó a correr ese rumor, salió a aclarar que “se trató de un malentendido”, ya que un guardia penitenciario había descubierto a su colaborador saliendo de un baño con un folleto de Nisman en sus manos.

“No lo puso. Lo encontró en ese lugar, que es muy distinto”, contó en aquella oportunidad.

Cabe recordar que a Cartasegna lo relacionaron con el fiscal federal fallecido y hasta le advirtieron que iba a ser la próxima víctima de la Justicia y que sus hijos iban a marchar por él.

En medio de tantos interrogantes, la pesquisa, como se planteó, parece ahora abrirse hacia otras hipótesis, incluso las que no tendrían que ver con el trabajo de la víctima.

EL DIA se contactó anoche con una fuente que tiene acceso directo al corazón de la investigación, quien mencionó: “Se dicen muchas cosas, pero todavía no está claro el trasfondo. Hay que profundizar algunas diligencias y ver qué resultados arrojan”.

En ese sentido, se supo que el fiscal atacado, además de la denuncia de Martini, en lo que se llamó un desprendimiento de la causa de los sobres, también habría recibido una presentación de Asuntos Internos, que refería a la caja negra policial. Pero el vocero consultado por este diario fue tajante: “No lo vemos por ese lado. Hay otra cuestión detrás, que todavía tenemos que aclarar. Tal vez en los próximos días, cuando Cartasegna, a quien se le preguntó de todo y por todo, se sienta plenamente recuperado y pueda hablar más tranquilo”.

De todas formas, sea algo vinculado a un expediente en trámite o, una cuestión alejada a la labor judicial, el hecho no deja de ser muy grave y demuestra una alarmante falta de seguridad en un lugar en el que, al menos, se debería trabajar sin correr peligro de muerte.