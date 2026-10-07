A sumar rodaje: Correa y Palacios le apuntan al Ferroviario

Estudiantes atraviesa días de optimismo tras la victoria frente a Gimnasia de Mendoza. Sin embargo, en City Bell ya miran más allá del próximo compromiso ante Central Córdoba y tienen la atención puesta en las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

En ese contexto, el entenador Alexander Medina recibió una noticia alentadora: Joaquín Correa y Tiago Palacios atraviesan la etapa final de sus respectivas recuperaciones y la intención del cuerpo técnico es que vuelvan a tener contacto con la competencia oficial antes de la serie ante el Mengao. Por este motivo, serán convocados para viajar a Santiago del Estero.

Si bien ninguno de los dos está para disputar un partido completo, el objetivo es que integren el banco de suplentes y sumen algunos minutos frente al Ferroviario. El cuerpo médico dio el visto bueno para que puedan ser considerados y ahora la idea es que lleguen con ritmo futbolístico a uno de los compromisos más importantes del año, más precisamente, al objetivo del año.

Con respecto a las lesiones, la primera baja que padeció Estudiantes fue la de Palacios. El futbolista sufrió una lesión muscular grado 2 del bíceps femoral de su pierna derecha. La misma se dio durante la revancha de los Octavos de final ante Universidad de Chile del otro lado de la cordillera. Esa noche, justamente, fue sustituido por Joaquín Correa, quien casi un mes después también se lesionó en cancha y en un partido por la Copa.

En este sentido, en el juego ante Corinthians en San Pablo, el Tuco debió abandonar el campo de juego a los 16 minutos. Luego de declarar ante los medios allí presentes que se había desgarrado, días más tarde el Club confirmó que había sufrido una lesión muscular grado 2 en el bíceps izquierdo.

De esta manera, con la Libertadores como gran objetivo de la temporada, Medina busca recuperar piezas claves y llegar con el plantel lo más completo posible al cruce frente al conjunto brasileño. Correa y Palacios están cada vez más cerca de volver a escena. Por eso, el DT los subirá al avión para el partido del sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero a las 17, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Con miras al cruce ante el Ferroviario por el Clausura, el plantel albirrojo se reencontrará esta tarde en el Country Club de City Bell para dar inicio a los entrenamientos tras gozar de la jornada de ayer libre, para recuperar piernas.