Correa o Tobio Burgos, la duda del Cacique

A puertas cerradas, Estudiantes sigue adelante con la preparación del partido clave de este jueves por la noche por las semifinales de la Copa Libertadores, cuando reciba desde las 21:30 hs en UNO a Flamengo, en un estadio albirrojo que lucirá repleto para seguir el comienzo del camino del Pincha entre los cuatro mejores del continente.

Con el choque ante el Flamengo cada vez más cerca, Alexander Medina termina de darle forma al equipo y a la estrategia para medirse con el conjunto carioca, último campeón del certamen continental.

En relación a los once que saltarán al campo de juego pincharrata, todo parece comenzar a tomar mayor claridad, sobretodo hasta el sector del mediocampo. En el arco, de no mediar ningún inconveniente, dirá presente Fernando Muslera, mientras que pasando a la defensa, Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti serían los encargados de cuidar el fondo.

Pasando a la mitad de la cancha, la duda principal radicaba en la presencia de Alexis Castro, que no había podido entrenar en el arranque de la semana, pero que según palabras del propio DT, “se encuentra evolucionando de buena manera” y por eso completaría el medio junto a Ezequiel Piovi y Baltasar Rodríguez.

Sin embargo, en la delantera, radica la principal incógnita para el director técnico uruguayo, que en conferencia manifestó que Joaquín “Tucu” Correa ya no está lesionado y agregó a ello una declaración que hizo pensar en que las chances de ir desde el arranque para el ex Lazio e Inter son realmente concretas al decir: “Veremos si va de arranque o lo guardamos para el transcurso del partido”. De terminar inclinándose por el atacante nacido en Tucumán, quien quedaría en el banco de suplentes sería Joaquín Tobio Burgos.

Contemplando dicha duda, los once para el duelo ante el Mengão serían: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Correa o Joaquín Tobio Burgos.

Joaquín Correa o Tobio Burgos, la duda en el ataque albirrojo para recibir a Flamengo

ROJO Y EL CARIÑO DE LOS HINCHAS EN CITY BELL

Tras el entrenamiento de ayer, Marcos Rojo se detuvo con su camioneta a firmar autógrafos y fotografiarse con un grupo de fanáticos pincharratas que aguardaban en la calle interna que une la concentración del Country Club con la salida del predio albirrojo.

Mientras le firmaba la camiseta a un grupo de chicos, el defensor surgido de las inferiores de Estudiantes recibió palabras de aliento y cariño de los allí presentes, que ya comienzan a hacerlo sentir nuevamente como en casa, pese al enojo que causó en muchos hinchas la partida en su momento a Boca, tras su segundo ciclo en el Pincha.