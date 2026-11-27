La primera tanda de micros de hinchas de Estudiantes salió esta mañana rumbo a Uruguay, donde el Pincha tiene una cita con la historia: mañana a las 17 jugará ante Palmeiras su sexta final de Copa Libertadores, en el Estadio Centenario de Montevideo. Desde el estadio UNO, miles de simpatizantes coparon las calles y fueron subiendo a los colectivos fletados por el Club (a sólo $50.000) que emprendieron el viaje a la ilusión, en una caravana histórica ya que los albirrojos, se estima, movilizarán a más de 45 mil personas por tierra, agua y aire.

En el video de esta nota se puede apreciar la magnitud de la concentración. Desde el aire se observa a las más de 60 unidades que partieron a las 7 de la mañana. En tanto que al mediodía saldrá una cantidad similar y por la tarde el resto de los vehículos, que se sumarán a los autos particulares.

"Heladeritas" cargadas de bebidas y comida para no pasar hambre durante el viaje, y abaratar costos, fueron una postal en la entrada del Bosque, en donde los hinchas con sus mochilas a cuestas cantaron y flamearon sus banderas a la espera de que el chofer ponga primera. Familiares enteras se dieron cita en el reducto albirrojo para ser parte de este momento histórico para el club de sus amores.