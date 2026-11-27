La calle 1, de 54 a 59, esta mañana fue copada por una marea albirroja, y lo mismo sucedió en las terminales de los buques. Es que una gruesa tanda de hinchas de Estudiantes se subieron a parte de los 121 micros que fleta el Club hacia Montevideo, donde el Pincha mañana afrontará la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras, en el Estadio Centenario.

Banderas, camisetas, cánticos... Nada le faltó a esta salida para emprender la caravana de la ilusión que cruzará la frontera y mañana desde las 17 intentará escribir otro capítulo grande en la historia del fútbol continental. Unos 60 colectivos esperaban esta mañana frente al estadio UNO, y se fueron llenando para que a las 7 emprendan el recorrido, bajo un estricto control de los organizadores. Según pudo saber este diario, hubo quejas por unidades que a las 7 aún no habían llegado, lo que generó incertidumbre y momentos de tensión.

Lo cierto es que los hinchas envían sus fotos al WhatsApp del diario EL DIA (+5492214779896) para engrosar la galería de imágenes de la caravana histórica.

Estudiantes rumbo a Montevideo

Como se informó, ayer llegaron no menos de 10 servicios de barcos que unieron Buenos Aires con Montevideo. En su mayoría con hinchas del Pincha y hasta algunos de Palmeiras, que habían sacado antes ya que es muchísimo más barato volar a la Argentina que a Uruguay. Por eso las calles empezaron a tener otro acento, otras canciones y otros colores. El Fan Fest vibró al ritmo de “Te seguiría por todas partes...”.

Pero hoy empezó el verdadero éxodo. La primera tanda se estima que fueron unos 60 colectivos, mientras que después del mediodía saldrá el resto, otros 60, con filiales y agrupaciones a la cabeza. En tanto que por la noche lo harán los últimos. Se esperan alrededor de 45 mil hinchas del otro lado de Charco, en su mayoría con entradas y los restantes irán al Fan Fest en Parque Rodó esperan alrededor de 40 mil hinchas de Estudiantes en Montevideo.

También los buques

En tanto que las terminales de los buques que parten desde Puerto Madero también se van llenando de hinchas albirrojos, y lo harán durante toda la jornada de este viernes. Con cánticos, camisetas y banderas armaban su fiesta y emprendían el viaje rumbo a tierras uruguayas.