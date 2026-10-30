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Desde Virus a La Vela Puerca, ¿qué banda representará a Estudiantes en la final de Libertadores?

Desde 2019, la Confederación Sudamericana de Fútbol incorporó un espectáculo musical a la ceremonia previa de la final del torneo

Por Sergio Pomares

A menos de un mes de la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que se disputará el próximo 28 de noviembre en Montevideo, entre los hinchas de Estudiantes comenzó a instalarse una pregunta: ¿qué banda o artista representará al Pincha en el show musical que organiza la CONMEBOL antes del partido? Las propuestas van desde referentes de la música platense hasta una reconocida banda uruguaya.

Desde 2019, la Confederación Sudamericana de Fútbol incorporó un espectáculo musical a la ceremonia previa de la final del torneo. La propuesta, inspirada en la dinámica de otros grandes eventos deportivos internacionales, incluye distintas intervenciones: un número coreográfico, dos grupos o artistas que representan a cada uno de los equipos finalistas y, finalmente, una figura vinculada al éxito global de la música latina.

Con Estudiantes nuevamente en una definición continental, diferente a la del 2009 con ida y vuelta, la elección del representante pincharrata empezó a generar sugerencias en las redes sociales. Entre los nombres que aparecieron se destacan Virus y Estelares, dos bandas vinculadas a La Plata y con una identidad musical reconocible.

También surgió la posibilidad de Andrés Calamaro: vínculo directo con el repertorio pincharrata con su canción “Tuyo Siempre” es la base musical del conocido canto de los hinchas que acompaña al equipo con el deseo de “volver a ganar la Libertadores”.

Otra alternativa que llamó la atención fue La Vela Puerca: la banda uruguaya, que juega de local en esta oportunidad por la sede de la final, tiene entre sus canciones “Clarobscuro”, un tema que los hinchas de Estudiantes adaptaron en la tribuna con el ya clásico “A los jugadores les quiero decir...”.

La lista de sugerencias también incluye opciones más ligadas al universo musical del club, como Lucho y Los Profesores, Yael Campos e Iván Sadosky, histórico músico pincharrata.

En las últimas ediciones, distintos géneros acompañaron a los clubes argentinos en esa instancia. En 2025, Los del Fuego representaron a Lanús; en 2024, El Pepo y la Superbanda estuvieron vinculados a Racing; en 2023, Yerba Brava acompañó a Boca; y en 2019, Turf fue parte de la previa en representación de River. El antecedente inaugural de ese formato se dio también en 2019, aunque en la final de la Copa Sudamericana, cuando Los Palmeras protagonizaron el show junto a Colón.

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