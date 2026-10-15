El “Roña” Castro: campeón con perfil irreverente

Lo que comenzó como una noche de diversión familiar terminó sumida en una tragedia con la muerte de Jorge “Roña” Castro. El exboxeador y campeón del mundo había concurrido a un bingo de Morón con una de sus hijas Quimey y la madre, quien había roto una relación hace quince años, pero mantenía una buena relación pese al distanciamiento.

Castro tenía 59 años. Sufrió un fuerte dolor en el pecho, según lo que expresó su hija y los testigos que se encontraban en el lugar. Después se constataba que la muerte fue producto de un infarto, pese a que el “Roña” Castro era insulino dependiente. La noticia corrió como reguero de pólvora causando una verdadera conmoción en el ambiente del deporte.

Nació el 18 de agosto de 1967, en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Jorge Fernando Castro era uno de cinco hermanos, que se crió en medio de la pobreza con una mamá, que era portera de escuela, y se encontraba separada de su padre.

Luego con uno de sus hermanos se fue a vivir a Catamarca con su abuelo y su padre, en Catamarca, quién era alcohólico y eran sometidos a duras golpizas. En una visita, su madre vio que tenían signos de desnutrición y decidió llevarlos de vuelta a Caleta Olivia, en donde el primer año vivió con esquiladores de ovejas. A los quince años, el Roña, apodo que obtuvo por su afición a pelearse en las calles, decidió formarse como boxeo.

Como sucedió con varios púgiles, el boxeo era una vía para salir de la pobreza.

Castro combatió en el gimnasio del club Atenas de La Plata, en 1992. Se impuso a Lorenzo García

El “Roña” Castro hizo su presentación en el campo rentado el 14 de febrero de 1987, con una victoria por nocaut frente al chileno Patricio Caracci, en su ciudad natal. En ese sentido acumuló una racha invicta de 37 peleas hasta que llegó su primera derrota. Fue el 10 de junio de 1989 frente a Lorenzo García, en Mar del Plata. La resiliencia siempre lo acompañó en su carrera boxística. A tal punto que realizó 72 combates en apenas cinco años. El 2 de diciembre de 1989 cumplió su sueño de reabrir el estadio Luna Park, que llevaba ocho años sin recibir al boxeo, en una histórica pelea frente a Miguel “El Puma” Arroyo. Este combate, que ganó por nocaut técnico en el noveno asalto, comenzó a darle reconocimiento internacional.

A todo esto, Jorge Castro, que también fue apodado como “Locomotora”, se coronó campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el 12 de agosto de 1994. En la pelea disputada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, derrotó por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson.

Desde ese momento, la carrera de Castro entró en una curva ascendente que lo llevó a estar en el pináculo del boxeo internacional. Quizá, la pelea más recordada del “Roña” fue la que tuvo como rival a otro púgil oriundo de Estados Unidos: John David Jackson.

El 10 de diciembre de 1994, Castro padeció la pelea, que se llevó a cabo en un estadio de béisbol de Monterrey. Nunca pudo tomar el control dentro del ring hasta que logró conectar un gancho con su mano izquierda para batir a su contrincante en el noveno asalto. El rostro se encontraba desfigurado y ensangrentado. En la zona de vestuarios, el “Roña” diría que fue “la Mano de Dios” simulando el gol que convirtió Diego Maradona, en el Mundial de México 1986 contra los ingleses.

Cabe destacar que Castro tuvo su paso por La Plata. Fue el 7 de diciembre de 1992, en el gimnasio “Dante Demo” del Club Atenas donde derrotó por puntos al sampedrino Lorenzo García (99-95, 99-93 y 100-97). Un fallo muy discutido, el “Roña” se encontraba fuera de estado físico algo con que siempre tuvo que convivir aunque sacaba adelante sus peleas en base a su valentía y pegada.

El “Roña” siempre coqueteó con la muerte. Tuvo varios accidentes automovilísticos. El más grave fue el 17 de junio de 2005, cuando el auto que conducía se estrelló contra un árbol en la zona de Puerto Madero, como consecuencia Castro estuvo 27 días en coma en el Hospital Argerich debido a las severas lesiones que sufrió en el choque. Tras despertar y pasar por una intensa rehabilitación de varios meses, el boxeador regresó contra todo pronóstico al ring en abril de 2006. El propio Castro solía referirse a este episodio diciendo que “había vuelto de la muerte”.

Se despidió del boxeo el 27 de enero de 2007. Fue tras un combate en Mar del Plata donde venció por nocaut técnico en el noveno asalto al paraguayo José Luis Herrera.

A lo largo de su carrera, Castro totalizó 144 peleas con 130 victorias, 11 caídas y 3 empates

Totalizó 144 peleas como púgil profesional consiguiendo 130 victorias (90 por nocaut), sufrió 11 derrotas y cosechó 3 empates.

Castro tuvo quince hijos a lo largo de su vida, fruto de sus siete matrimonios y diferentes parejas. El propio exboxeador solía bromear frecuentemente en entrevistas diciendo: “Yo tenía que poblar la Argentina”.

La dinastía familiar del “Roña” cuenta con un amplio rango de edades y particularidades que él mismo relataba con mucha gracia en la televisión. Su primer hijo nació cuando él era muy joven. El mayor de ellos tiene 42 años, mientras que el más chico tiene 16. Incluso llegó a tener dos hijos con apenas meses de diferencia. Además, la familia se expandió hasta alcanzar un total de 14 nietos.

Tras su retiro del cuadrilátero, Castro se mantuvo activo en la esfera pública participando en diversos programas de televisión y realities de gran audiencia, como Gran Hermano Famosos en 2007 y Bailando por un sueño en 2011. No obstante, gran parte de su etapa posterior al deporte estuvo fuertemente marcada por su compromiso social y comunitario, coordinando y asistiendo activamente una red de comedores y merenderos solidarios en el conurbano bonaerense para brindar asistencia alimentaria a miles de familias.