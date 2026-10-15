De qué murió el Roña Castro: revelación de la autopsia del campeón del boxeo y rey del reality 

Sin dudas, la muerte de Jorge “Roña” Castro, a los 59 años, sacudió al mundo del deporte y del espectáculo.

Recordemos que, el ex campeón mundial se encontraba en el Bingo de Morón cuando se levantó para ir al baño. Al regresar, le contó a su hija Quimey que sentía un fuerte dolor en el pecho.

Según relató su hija, Castro todavía estaba consciente cuando comenzó a sentirse mal. En el lugar lo asistieron empleados del bingo, que le tomaron la presión y comprobaron que los valores eran normales.

Pero, de acuerdo con el testimonio de Quimey, no contaban con conocimientos en primeros auxilios. Le pidieron que se recostara y, mientras permanecía allí, el ex boxeador murió.

El episodio generó cuestionamientos sobre la asistencia que recibió. “Él estaba bien, contento con el proyecto de los comedores y muchos otros que no pudo cumplir. Se cuidaba mucho, no tomaba y tomaba Coca Zero porque era diabético”, recordó Quimey sobre su padre, que dedicaba gran parte de su vida a acompañar y contener a familias a través de sus comedores.

Tras el fallecimiento, y luego de que inicialmente se especulara con una posible descompensación vinculada a su diabetes, intervino la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón. Un procedimiento normal en estos casos, para corroborar de qué murió.

Así, se realizó la autopsia correspondiente y, según trascendió desde fuentes judiciales, los resultados preliminares indicaron que Castro sufrió un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca.

El ex boxeador dependía de la insulina, aunque todavía no está claro si la tenía a disposición en ese momento ni si su diabetes tuvo alguna incidencia en el episodio.

Esos interrogantes podrán aclararse cuando se conozcan los resultados completos de los estudios.