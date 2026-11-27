La ilusión de Estudiantes ya está en marcha. Este viernes por la mañana comenzó el éxodo de hinchas albirrojos rumbo a Uruguay, donde el Pincha disputará este sábado, desde las 17, la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, en el histórico Estadio Centenario de Montevideo. Desde temprano, los alrededores del estadio UNO se transformaron en un punto de encuentro para miles de simpatizantes que llegaron con banderas, camisetas y bolsos para emprender el viaje. La primera tanda de colectivos, contratados por el club con un valor de $50.000 por pasaje, comenzó a salir a las 7.

Más de 60 micros integraron el primer contingente y se esperaba que una cantidad similar salga al mediodía, mientras que el resto de las unidades completará el traslado durante la tarde. La movilización promete ser histórica: las estimaciones indican que más de 45 mil hinchas de Estudiantes llegarán a Montevideo por distintos medios de transporte, entre colectivos, vehículos particulares y embarcaciones.

La previa dejó varias postales. Una de ellas se repitió en las inmediaciones del Bosque y fue la de las familias preparando todo para varias horas de viaje. Estas son las imágenes de la histórica movilización, retratadas por el fotógrafo Iván Campos.