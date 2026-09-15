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COPA LIBERTADORES

Estudiantes emprendió su viaje a Brasil en busca de la clasificación a la semifinal

Por Redacción

Estudiantes completó más temprano su turno de trabajo en el Country de City Bell y, en horas de la tarde, inició su viaje hacia San Pablo. El conjunto dirigido por Alexander Medina buscará la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores frente a Corinthians, en un partido pactado para el próximo miércoles a las 21.30 bajo el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

De cara a este compromiso trascendental, el técnico uruguayo mantiene algunas incógnitas sobre la conformación del once titular. La principal duda pasa por la recuperación física de Tomás Palacios. El defensor se ausentó en el primer choque disputado en el estadio Uno y también quedó al margen del triunfo agónico ante Platense por el Torneo Clausura. Aunque el "Cacique" expresó su optimismo en conferencia de prensa, el cuerpo técnico evaluará al futbolista hasta último momento.

Otra variante táctica evaluada por el exentrenador de Inter de Porto Alegre es la implementación de un esquema con cinco defensores. Si el técnico elige esta alternativa, deberá rearmar el fondo ante la baja obligada de Gastón Benedetti, quien alcanzó el límite de amonestaciones en el duelo de ida y quedó suspendido para esta revancha.

En el sector del mediocampo, la estructura principal tendría a Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Alexis Castro. Este último se perfila para ganarle la pulseada a Jalil Elías, a pesar de los rumores sobre una posible titularidad del exjugador de Tigre. En la zona ofensiva, el panorama asoma con mayor claridad. El ataque contará con Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Joaquín Correa para vulnerar el cerco defensivo del cuadro paulista.

De esta forma, la probable formación inicial para presentarse en territorio brasileño alistaría a Fernando Muslera en el arco; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Tomás Palacios en el bloque defensivo; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos en la línea de volantes; junto a Joaquín Correa y Guido Carrillo en la delantera.

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